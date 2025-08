Konečná, vystupovat! 5 známých hokejistů, kteří od začátku prázdnin oficiálně ukončili kariéru

Část 1 / 6



Hokejisté se pilně připravují na příští ročník svých soutěží, ale některých známých borců už se to netýká. Ukončili totiž sportovní kariéru. V následujících kapitolách najdete pětici hokejistů, kteří tak učinili od začátku července.

Pokračování 2 / 6 Christian Fischer (USA) – 28 let Úspěchy v hokejové kariéře: mistr světa do 18 let Není obvyklé, aby zdravý hokejista, který pravidelně hraje v NHL, ukončil kariéru v pouhých 28 letech. Američan Christian Fischer tak oficiálně učinil na začátku července. Útočník, který byl draftován do NHL v roce 2015, kdy si jej ve druhém kole vybrali zástupci Arizony, prošel americkým hokejovým programem pro mimořádně nadané talenty a v době draftu byl čerstvým zlatým medailistou ze světového šampionátu osmnáctiletých. V sezoně 2016/17 dostal první šanci ukázat se v NHL a do konce minulého ročníku odehrál v elitní lize 523 utkání, ve kterých posbíral do statistik 137 bodů (62+75). Po sedmi letech v Arizoně pobyl dvě sezony v Detroitu a poslední střetnutí kariéry odehrál v Columbusu. S profesionálním hokejem se rozloučil jako neomezený volný hráč. V rozhovoru pro portál The Athletic Fisher uvedl, že se tak rozhodl, protože chce trávit víc času s rodinou a přáteli a věnovat se obchodní příležitosti v golfovém průmyslu. „Mohl bych klidně hrát ještě pět nebo šest let, ale nakonec jsem vděčný za kariéru, kterou jsem měl. Kdybyste mi v deseti letech řekli, že odehraju pět set zápasů v NHL, byl bych nejšťastnější dítě, jaké jste kdy viděli. Teď je ale čas začít novou kapitolu v mém životě,“ řekl Fischer. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Tyler Johnson (USA) – 35 let Úspěchy v hokejové kariéře: juniorský mistr světa, 2x vítěz Stanley Cupu, vítěz Calder Cupu, vítěz Memorial Cupu Američan Tyler Johnson je skvělým příkladem toho, že i nedraftovaný hráč, který nemá ideální fyzické dispozice pro NHL, se může stát osobností nejlepší hokejové ligy světa. Jen 173 centimetrů vysoký Američan sice neprošel každoročním výběrem největších talentů, ale skauti o něm dobře věděli, protože v juniorských soutěžích se prezentoval skvělou produktivitou a průměrem více než jednoho kanadského bodu na utkání. Když v podobném duchu vlétl i do AHL, logicky přišlo laso z prestižní soutěže. V sezoně 2012/13 se poprvé objevil v NHL v dresu Tampy Bay a ve floridském klubu pak vydržel až do roku 2021, než zamířil do Chicaga. V ročníku 2013/14 byl nejlepším kanonýrem mezi ligovými nováčky a dostal se mezi finalisty, kteří se ucházeli o Calder Trophy. V sezoně 2014/15 byl nejproduktivnějším hráčem play-off a v letech 2020 a 2021 zvedl nad hlavu Stanley Cup. Po třech letech v dresu Blackhawks strávil poslední rok kariéry v Bostonu. NHL opustil s bilancí 747 odehraných utkání a 433 bodů za 193 branek a 240 nahrávek. Dalších 116zápasů a 65 bodů (32+33) posbíral ve vyřazovacích bojích. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Jaroslav Halák (Slovensko) – 40 let Úspěchy v hokejové kariéře: 2x Jennings Trophy, stříbrný medailista z MS hráčů do 18 let Slovenský gólman Jaroslav Halák sice odehrál poslední utkání v sezoně 2022/23 a od té doby byl bez práce, oficiální odchod do sportovního důchodu však oznámil až letos uprostřed července. V roce 2003 se stal nejlepším gólmanem na mistrovství světa hráčů do 18 let a pomohl Slovákům k překvapivým stříbrným medailím, v draftu NHL si však musel na potenciálního zaměstnavatele pěkně dlouho počkat. Na řadu se dostal až v posledním devátém kole jako 271. v celkovém pořadí. Do svého portfolia si ho zařadil Montreal, za který o tři roky později odchytal první zápas v NHL. 36 let, 50 gólmanů. Tihle hoši chytali od roku 1989 v dresu New Yorku Islanders. Čeští zástupci pohořeli V dresu Habs strávil čtyři sezony, během nichž si v elitní zámořské lize vydobyl slušné renomé, ale před sezonou 2010/11 byl vytrejodván do St. Louis, které se stalo na necelé čtyři roky jeho novým domovem a kde zastával roli týmové jedničky. V roce 2014 se přes Buffalo a Washington dostal do New Yorku Islanders, kde chytal do konce ročníku 2017/18. Pak zamířil do Bostonu. Poslední svě sezony odchytal ve Vancouveru a New Yorku Rangers. S NHL se rozloučil s bilancí 581 odchytaných střetnutí a úspěšností zákroků 91,5 procent. Je absolutně nejlepším slovenským brankářem v historii nejslavnější americké ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Blake Wheeler (USA) – 38 let Úspěchy v hokejové kariéře: 2x účastník All-Star Game NHL, nejlepší nahrávač sezony NHL Hokejový příběh amerického útočníka Blakea Wheelera je nesmírně zajímavý. V roce 2004 si ho vybrali jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu Kojoti z Phoenixu, ale klub mu nikdy nedal šanci zahrát si v NHL. V roce 2008 podepsal jako volný hráč kontrakt s Bostonem, kde v premiérové sezoně nasbíral 45 bodů a byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2008/09. Máte to za pět, Jaromíre! 12 nejlepších hokejistů, kteří šli v draftu NHL na řadu jako pátí V roce 2011 se stal součástí obchodu mezi Bruins a Atlantou Trashers. V novém působišti navázal na solidní výkony z Bostonu a neustále se zlepšoval. V klubu zůstal i poté, co se přestěhoval do Winnipegu. Stal se jednou z největších osobností Jets a také kapitánem mužstva. Ve dvou sezonách zaznamenal přes 90 kanadských bodů. V roce 2023 odcházel odehrát poslední ročník v kariéře do New Yorku Rangers jako klubová legenda a nejproduktivnější hráč v historii kanadského klubu. Přestože už byl v ročníku 2024/25 bez smlouvy a nehrál, oficiální tečku za sportovním životem udělal až letos v polovině července, kdy oznámil odchod do důchodu. Jeho účet v NHL čítá 1172 utkání v základní části a 943 bodů (321+622), dalších 66 střetnutí a 45 bodů (10+35) posbíral v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Peter Mueller (USA) – 37 let Úspěchy v hokejové kariéře: mistr světa do 18 let, bronzový medailista z MS juniorů, vítěz české extraligy, nejproduktivnější hráč sezony české extraligy, nejužitečnější hráč sezony české extraligy, nelepší střelec švýcarské ligy V roce 2006 se jedničkou draftu NHL stal Erik Johnson. Už jako osmý v celkovém pořadí šel na řadu Peter Mueller, po němž sáhl Phoenix. V dresu Coyotes debutoval v ročníku 2007/08, během něhož odehrál 81 zápasů a posbíral v nich 54 kanadských bodů. Tak dobrou sezonu však už nezažil, po dvou a půl letech odešel do Colorada a v ročníku 2013/14 to zkoušel na Floridě. Pak zamířil do Evropy. V NHL odehrál 297 zápasů a posbíral v nich 160 (63+97) kanadských bodů. Na starém kontinentě hrál za rakouský Salcburk, předtím působil v Malmö a dva roky strávil v Klotenu. Hned první ročník ve švýcarské lize mu vyšel na výbornou a v základní části posbíral 46 kanadských bodů. Díky 24 vstřeleným gólům se dokonce stal nejlepším kanonýrem soutěže. 6 největších úspěchů v kariéře Petera Muellera. Nakonec si sáhl i na extraligový titul Do české extraligy přišel před sezonou 2018/19 z Rakouska a okamžitě se stal jednou z největších hvězd soutěže. Hned v premiérovém ročníku byl v barvách Brna nejproduktivnějším cizincem ligy a získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže. V ročníku 2020/21 byl s 64 body absolutně nejproduktivnějším hokejistou extraligy. Do Komety se po necelých dvou letech ve Vítkovicích a krátké anabázi v Německu vrátil v sezoně 2024/25 a byl jedním z hlavních tahounů na cestě za mistrovským titulem. Na konci července oznámil, že s profesionálním hokejem končí. Foto: Profimedia.cz