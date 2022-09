Konečná stanice. 13 nejlepších hokejistů, kteří přišli do Detroitu odehrát svou poslední sezonu v NHL

Americký forvard Bobby Ryan je zatím posledním hokejistou, který přišel do Detroitu odehrát svou poslední sezonu v NHL a následně ukončil bohatou kariéru. (Foto: Profimedia.cz) Bobby Ryan se ve 34 letech rozloučil s profesionálním hokejem jako úspěšný hráč, který odehrál v NHL během 14 sezon téměř devět set utkání a nasbíral do statistik skoro šest set bodů. Dvakrát si zahrál v prestižním Utkání hvězd a v roce 2020 získal Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji. Americký útočník však není jediným vynikajícím hokejistou, který svou úplně poslední sezonu v NHL prožil v klubu z města automobilů. Další takové borce (včetně jednoho Čecha), kteří se v uplynulých 35 letech loučili s NHL po roce stráveném v dresu Red Wings, najdete v následujících kapitolách.

Thomas Vanek (Rakousko) Sezona: 2018/19

Bilance: 64 zápasů – 36 bodů (16+20) Rakouský útočník Thomas Vanek se v 35 letech rozloučil s profesionálním hokejem jako úspěšný hráč, který odehrál v NHL během 14 sezon 1029 utkání a nasbíral do statistik 789 bodů (373+416). V roce 2009 si zahrál v All-Star Game a v sezoně 2006/07 byl nejlepším hráčem v +/- bodování v zámořské prestižní lize. Foto: Profimedia.cz

Brad Richards (Kanada) Sezona: 2015/16

Bilance: 68 zápasů – 28 bodů (10+18) Brad Richards se v 36 letech rozloučil s profesionálním hokejem jako úspěšný hráč, který vyhrál dvakrát Stanley Cup (2004 a 2015) a jednou se radoval z vítězství na Světovém poháru. V roce 2004 se stal držitelem Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče v play-off. Během kariéry zažil několik přestupů a většinou se v novém klubu dokázal rychle aklimatizovat a podával nadstandardní výkony. Na začátku tisíciletí býval tahounem Tampy Bay, posléze zářil v Dallasu, kde měl během tří sezon průměr jednoho bodu na zápas, špatně se mu nevedlo ani v New Yorku Rangers, kde působil tři roky od sezony 2011/12. Po opuštění Madison Square Garden už to však nebyl ten starý dobrý Brad Richards. Snad i zásluhou věku šla jeho výkonnost a produktivita dolů. Ještě v sezoně 2014/15 to v dresu Chicaga nebylo úplně špatné a zaznamenal 37 bodů, v létě roku 2015 pak přestoupil do Detroitu, kde nasbíral jen 28 bodů, což bylo jeho kariérní minimum, načež se odebral do sportovního důchodu. Foto: Profimedia.cz

Daniel Alfredsson (Švédsko) Sezona: 2013/14

Bilance: 68 zápasů – 49 bodů (18+31) V roce 1996 se stal Daniel Alfredsson nejlepším nováčkem sezony v NHL a získal prestižní Calder Trophy. Šestkrát si zahrál v All-Star Game, dvakrát byl dokonce vybrán fanoušky do zahajovací formace. V Ottawě, kde strávil 17 sezon před přestupem do Detroitu, drží několik klubových rekordů, které budou hodně dlouho čekat na překonání. Odehrál nejvíc zápasů, nastřílel největší počet branek, nahrál na nejvíce gólů a získal nejvíc kanadských bodů. Drží také rekord jako hráč, který v dresu Senators nasbíral během sezony (2006/07) nejvíc kladných bodů v +/- bodování (+42). Chára, Hossa, Michálek a další. 5 největších trejdů v historii Ottawy Senators Bohužel, jeho poslední sezona v Detroitu byla poznamenána zdravotními problémy se zády, které nakonec ukončily Alfredssonovu kariéru. I když týmu pomohl do play-off, na vytoužený Stanley Cup si v dresu Red Wings nesáhl. Foto: Profimedia.cz

Mike Modano (USA) Sezona: 2010/11

Bilance: 40 zápasů – 15 bodů (4+11) Když před sezonou 2010/11 podepsal Mike Modano ročník kontrakt s Detroitem, byli fanoušci Rudých křídel zároveň částečně nadšení i zmatení. Rozum říkal, že klub podepsal smlouvu s hráčem, který už je za zenitem kariéry, ale srdce jásalo nad faktem, že dres klubu oblékne jedna z největších legend NHL posledních několika desetiletí. Absolutní elita aneb 10 nejlepších jedniček draftů v historii NHL Závěrečnou sezonu americké hvězdy poznamenalo zranění zápěstí. Modano tak zvládl za Detroit odehrál jen 40 zápasů, ve kterých se blýskl čtyřmi brankami a 11 nahrávkami. Poslední rok v NHL mu pořádně zhořkl i proto, že fanoušci Detroitu se obrátili proti němu a vystavili jeho výkony drtivé kritice. Snad od něho očekávali příliš mnoho – mnohem víc, než ve čtyřiceti letech dokázal dát… Foto: Profimedia.cz

Ruslan Salej (Bělorusko) Sezona: 2010/11

Bilance: 75 zápasů – 10 bodů (2+8) Běloruský obránce Ruslan Salej působil v NHL od sezony 1996/97. Do soutěže naskočil hned v následujícím ročníku po draftu, v němž si ho jako devátého hráče v celkovém pořadí vybral Anaheim. V nejslavnější lize světa odehrál 14 sezon a kromě kalifornských Kačerů oblékal dresy Floridy a Colorada, odkud v roce 2010 zamířil do Detroitu, kde patřil i v 36 letech k pilířům defenzívy. Po sezoně se s NHL rozloučil, ale protože brusle ještě na hřebík pověsit nechtěl, upsal se Jaroslavli. Kdyby za kariérou udělal tečku po posledním utkání v NHL, mohl být dnes ještě naživu, bohužel byl však členem týmu, který v září roku 2011 seděl v letadle, jež havarovalo krátce po startu u Jaroslavle… Foto: Profimedia.cz

Brad May (Kanada) Sezona: 2009/10

Bilance: 40 zápasů – 1 bod (0+1) Kanadský forvard Brad May se poprvé objevil v NHL v roce 1991 v dresu Buffala a od té doby patřil stabilně do největšího hokejového cirkusu světa. Přes Vancouver, Phoenix a Colorado se v ročníku 2006/07 dostal do Anaheimu, kde mu zazářila šťastná hvězda. S týmem vybojoval svůj jediný Stanley Cup. 11 legendárních gólů z prodloužení, které padly v bojích o Stanley Cup Dva roky poté se stěhoval do Toronta odkud se v roce 2009 vydal na svou poslední štaci do Detroitu. Během sezony odehrál 40 utkání, bojoval jako lev, ale na nejlepší už nestačil. Zaznamenal pouhý bod za asistenci a následně v 38 letech ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Dallas Drake (Kanada) Sezona: 2007/08

Bilance: 65 zápasů – 6 bodů (3+3) Dallas Drake zahájil kariéru v NHL v barvách Detroitu tři roky poté, co ho klub draftoval v šestém kole jako 116. hráče v celkovém pořadí. Za Rudá křídla hrál půl druhé sezony a pak byl vytrejdován do Winnipegu. Drake patřil k hráčům, kteří rádi sestřelovali soupeře nečistými hity a tudíž byl napříč celou ligou mezi fanoušky ostatních týmů z duše nenáviděný. Příznivci Detroitu nebyli výjimkou. VIDEO: Šmejdi a prevíti. 10 nejvíce nenáviděných hokejistů v historii NHL Svou drsnou hru Drake předváděl po odchodu z Winnipegu i ve Phoenixu a následně šest let v barvách St. Louis Blues, kde byl mezi lety 2005 až 2007 kapitánem týmu. Pak se kruh uzavřel a on se vrátil zpět do Joe Louis Areny, kde v roce 1992 začínal. A byl to návrat úspěšný, protože na konci sezony zvedl nad hlavu Stanley Cup, k němuž přispěl v základní části šesti a v play-off čtyřmi body. Poté ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Ken Wregget (Kanada) Sezona: 1999/2000

Bilance: 29 zápasů – průměr 2,66 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 90 % Kanadský brankář Ken Wregget nastartoval kariéru v NHL v sezoně 1983/84 v dresu Toronta, kde pak působil až do výměny v ročníku 1988/89, po níž zamířil do Philadelphie. Z pensylvánského klubu byl vytrejdován v sezoně 1991/92 do Pittsburghu, kde se spolu s Jaromírem Jágrem, Mariem Lemieuxem a dalšími hvězdami radoval ze svého jediného Stanley Cupu. 5 pravidel v NHL, o kterých jste zřejmě nikdy neslyšeli, ale opravdu platí V dresu Tučňáků pak vydržel ještě šest let a pak odešel do Calgary. Po jediné sezoně v Kanadě se opět stěhoval, tentokrát už naposled. Na přelomu tisíciletí se upsal Detroitu, kde ve svém posledním ročníku kryl záda Chrisi Osgoodovi a odchytal 29 utkání, po nichž dal NHL vale. Definitivně se s hokejovou kariérou rozloučil rok poté po sezoně v nižší soutěži IHL, v níž hájil barvy klubu Manitoba Mouse.

Petr Klíma (Česká republika) Sezona: 1998/99

Bilance: 13 zápasů – 1 bod (1+0) Petr Klíma strávil v Detroitu poslední sezonu v NHL, ale nebyla to jeho první v dresu Red Wings. Klub ho totiž v roce 1983 draftoval v pátém kole a talentovaný útočník už v ročníku 1985/86 pravidelně nastupoval na led. Ve městě automobilů strávil více než čtyři roky a udělal si v něm skvělé jméno napříč celou ligou. Když ho Detroit v sezoně 1989/90 vytrejdoval do Edmontonu, prokázal mu tím velkou službu – v novém působišti totiž okamžitě pomohl k zisku Stanley Cupu. I mistr skaut se někdy utne. 12 nejhorších výběrů Detroitu v draftech NHL Vypadalo to, že s NHL se Klíma rozžehnal po sezoně 1996/97, kdy vystřídal tři kluby – Los Angeles, Pittsburgh a Edmonton. Pak zamířil do německého Krefeldu, odkud si ho však překvapivě vytáhl tehdejší generální manažer Detroitu Ken Holland a nabídl mu roční kontrakt. Český forvard však nenaplnil očekávání klubu – odehrál jen 13 utkání a až v tom posledním z nich se dočkal první branky. Zároveň to byla i jeho poslední v NHL. Hokejovou kariéru pak definitivně ukončil po dvou letech v Litvínově v roce 2003. Profimedia.cz

John Ogrodnick (Kanada) Sezona: 1992/93

Bilance: 19 zápasů – 12 bodů (6+6) Kanadský útočník John Ogrodnick strávil v Detroitu převážnou část kariéry, pak ho osud zavál do jiného klubu, a na závěr profesionálního života se vrátil tam, odkud do velkého hokeje vyrazil. V roce 1979 byl Detroitem draftován a okamžitě se dokázal propracovat do sestavy. V premiérové sezoně v NHL odehrál 41 utkání a nasbíral 32 bodů (8+24). V dalších sedmi letech už byl jednou z největších opor mužstva. V sezoně 1984/85 se v základní části soutěže dokonce dostal nad hranici sta bodů (55+50). 8 nejpopulárnějších hokejistů Detroitu v historii podle fanoušků klubu V ročníku 1986/87 ho klub překvapivě vytrejdoval do Quebecu, odkud se záhy stěhoval do Madison Square Garden. V dresu New Yorku Rangers hrál pět let a pak se vrátil do Joe Louis Areny odehrát svou poslední sezonu. Sice zvládl naskočit jen do 19 utkání, ve kterých však zaznamenal 12 bodů. Foto: redwings.nhl.com

Bernie Federko (Kanada) Sezona: 1989/90

Bilance: 73 zápasů – 57 bodů (17+40) Kanadský útočník Bernie Federko strávil celou kariéru v NHL v dresu St. Louis. Tedy až do ročníku 1989/90. Před jeho startem se stal obětí jednoho z nejkontroverznějších trejdů v historii soutěže. Z klubu ho poslali do Detroitu spolu s Tonym McKegneyem výměnou za vycházející hvězdičku Adama Oatese a Paula McLeana. Trefy do černého! Nejlepší trejdy v historii každého ze 30 týmů v NHL Ze St. Louis odcházel Federko jako kapitán týmu, který měl na kontě čtyři sezony, v nichž se dokázal dostat v základní části nad stobodovou hranici a sedmkrát nastřílel aspoň třicet branek. V roce 1986 ho časopis Goal označil za nejpřehlíženější talent v NHL. V novém působišti však nedostával tolik prostoru, kolik by si zasloužil a po sezoně ukončil v pouhých 33 letech kariéru. Na jejím konci měl ve statistikách rovných tisíc utkání a 1130 bodů (369+761).