Konec v zámoří. 3 čeští hokejisté, kteří míří z NHL zpátky do Evropy

Rok a dost. Sedmadvacetiletý útočník vydržel v zámoří jedinou sezonu a vrací se domů. Respektive, do Pardubic. Za Atlantik sice vyrazil ze severu Evropy, předtím ale patřil několik let k oporám Sparty. V NHL si Jiří Smejkal připsal dvacet startů (dal gól a zapsal jednu nahrávku) za Ottawu, většinu ročníku ale působil v AHL. Teď bude nastupovat za Dynamo.

Radim Šimek

Do extraligy se z NHL vrací i Radim Šimek, jenž znovu po sedmi letech oblékne dres Liberce. Ze severu Čech odešel do San Jose, ve kterém si budoval dobrou pozici. V průběhu minulého ročníku ale jednatřicetiletý bek odešel do Detroitu, ve kterém už žádný další start v NHL nepřidal. Teď podepsal tříletou smlouvu v Liberci.

Foto: Profimedia.cz