Konec jedné kapitoly. 5 hráčů, kteří se z Karviné odrazili k lukrativnímu angažmá

Karvinou prošla řada cizinců včetně několika Brazilců. Nejlépe se z nich ukázal Eduardo Santos, který se ve Slezsku objevil v ročníku 2019/20. V Karviné se z něj rychle stala opora a lídr zadních řad. Čtyřiadvacetiletý bek svými výkony zaujal i elitní ligové kluby a letos v zimě odešel do Plzně. Ve Viktorce se zabydlel v základní sestavě a místo sestupových starostí válčí o titul.

Šestadvacetiletý Filip Panák v Karviné odehrál tři ligové sezony. Je zajímavé, že současný stoper Sparty, který už nakoukl i do reprezentace, ve slezském klubu začínal na ofenzivních pozicích a nastupoval i v útoku. Až později se stáhl do obrany a tam zaujal Spartu, které ho z Karviné přivedla. Panák ale dlouho bojoval se zdravotními problémy, a tak za Pražany začal hrát až letos na podzim.

Lukáš Budínský

Ligu začínal v Bohemians, poté však zamířil do Karviné, ve které prožil úspěšné časy. V první karvinské sezoně mezi elitou se trefil sedmkrát, v dalším ročníku přidal osm zásahů a poté dokonce devět (navrch přidal ještě sedm nahrávek). Poté zamířil do Mladé Boleslavi a sezonu 2019/20 končil s třinácti brankami a pěti asistencemi. Loni v létě třicetiletý záložník odešel do Baníku, angažmá v Ostravě mu ale příliš nesedlo.

Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia