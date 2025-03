Komplikace pro Plzeň. 3 klíčoví hráči Viktorky, kteří v létě mohou odejít

Po sezoně ovšem západočeský tým může řešit další komplikace – teoreticky by totiž mohli odejít tři naprosto klíčoví hráči. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Viktorka na začátku sezony přišla o Robina Hranáče, který přestoupil do Hoffenheimu. Tomáš Chorý zamířil do Slavie, přesto se Plzeň znovu drží vysoko.

Za Plzeň hraje od roku 2019, kdy dorazil z Olomouce. Několikrát se spekulovalo o nabídkách ze zahraničí, Lukáš Kalvach ale patřil po celou dobu k oporám Viktorky. Jenže v létě mu končí smlouva a devětadvacetiletý reprezentační záložník má zřejmě poslední šanci na zajímavý odchod do ciziny. Bylo by překvapení, kdyby této nabídky nevyužil.

Téma posledních dnů. V Plzni na něm stojí hra, vyrostla z něj velká hvězda. Pavel Šulc táhne Viktorku, sbírá body, zabydlel se i v základní sestavě reprezentace. Západočeši jsou ochotni jej prodat, cena za čtyřiadvacetiletého záložníka bude ale vysoká. Mluví se rovněž o možném přestupu do Slavie.

Rafiu Durosinmi

Nigerijský forvard déle než rok chyběl kvůli zranění. Padl mu přestup do Bundesligy, teď si ale o transfer říká znovu. Rafiu Durosinmi se z marodky vrátil ve skvělé formě, dává góly a je v laufu. Je mu 22 let, je velmi atraktivním zbožím. Nikoho by nepřekvapilo, kdyby se v létě vydal o dům dál.

