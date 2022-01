Komety i stálice. Toto je 5 nejlepších hráčů v aktuální sezoně německé Bundesligy

Zázračné dítě německého fotbalu. I tak mnozí odborníci nazývají osmnáctiletého ofenzivního záložníka Bayeru Leverkusen Floriana Wirtze. Odchovanec Kolína nad Rýnem se přesunul do současného působiště předloni v lednu za pouhých 200 tisíc eur. O dva roky později činí jeho hodnota podle portálu TransferMarkt 70 milionů eur a o podpis supertalentovaného teenagera se ucházejí nejbohatší evropské kluby.

Momentálně dvaatřicetiletý borec je živoucí legendou Bayernu a jedním z nejosobitějších fotbalistů, kteří se na trávnících objevili v tomto tisíciletí. Je to nesmírně inteligentní hráč, který v aktuálním ročníku Bundesligy zaznamenal v 18 zápasech pět gólů a 14 asistencí a je v tomto ohledu absolutním králem soutěže.

2. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Erling Haaland je v současnosti patrně nejsledovanějším fotbalovým mladíkem v Evropě. Jednadvacetiletý norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem, který se do povědomí širší veřejnosti dostal na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2018, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0.

Od té doby stačil přestoupit z rakouského Salzburku do Dortmundu, kde se okamžitě stal superhěvzdou týmu. Je to rozený kanonýr, který jednou může Borussii dotáhnout k titulu v německé Bundeslize a třeba i k triumfu v Lize mistrů. Jeho cena je podle portálu TransferMarkt doslova astronomická a činí 150 milionů eur. V aktuálním bundesligovém ročníku zaznamenal ve 12 zápasech 13 gólů a pět asistencí.

Foto: Profimedia.cz