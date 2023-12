Komety i stálice. 3 nejlepší fotbalisté v aktuální sezoně německé Bundesligy

Stuttgart je štikou aktuální bundesligové sezony a velkou záluhu na tom má guinejský útočník Serhou Guirassy. Sedmadvacetiletý borec, který byl v německém klubu v minulé sezoně na hostování z Rennes, v létě do Stuttgartu přestoupil za devět milionů eur. Vzhledem k tomu, že jeho cena během uplynulých několika měsíců vyletěla na 40 milionů eur, byla to směšná částka a kluboví manažeři se musejí tetelit štěstím z výborného obchodu.

Experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Góly střílí s chutí i v novém prostředí. Ve 12 bundesligových zápasech se trefil už osmnáctkrát, k tomu zaznamenal ještě pět asistencí.

1. Leroy Sané (Bayern Mnichov)

Sedmadvacetiletý Němec Leroy Sané je jedním z důvodů, proč v aktuální sezoně (opět) bojuje Bayern Mnichov o německý ligový titul a proč by nemusel být bez šancí na úspěch ani v Lize mistrů. Útočník, jehož přivedl v roce 2016 do Manchesteru City manažer Pep Guardiola za téměř padesát milionů liber ze Schalke 04, se v létě roku 2020 vrátil za 60 milionů eur zpátky do Německa a upsal se na pět let Bayernu. Nyní kroutí v Allianz Areně čtvrtou sezonu a je oporou mnichovského týmu. Ve 12 ligových zápasech aktuální sezony nastřílel osm gólů a přidal k nim šest asistencí.

Foto: Profimedia.cz