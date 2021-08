Kometa zásobuje zámoří. 9 hráčů Brna, kteří uspěli od roku 2014 v draftech NHL

Pavel Jenyš (2014)

V sezoně 2013/14 „povýšil“ Pavel Jenyš do áčka Komety, v extralize si zahrál 29 zápasů, dal dvě branky a poté prošel draftem. V sedmém kole, ze 199. pozice, ho ulovila Minnesota a tehdejší mládežnický reprezentant odešel do zámoří. Působil v nižších soutěžích, ale do NHL se nedostal. Před ročníkem 2019/20 se vrátil do moravské metropole, minulou sezonu ale odehrál v Košicích a v té nadcházející bude hájit barvy Poruby.

Foto: Profimedia.cz