Kometa zásobuje zámoří. 8 mladých hráčů Brna, kteří uspěli od roku 2014 v draftech NHL

Od roku 2017 získala brněnská Kometa tři mistrovské tituly a talentovanými hráči zásobuje mládežnické reprezentace. Své zástupce vysílá i do zámoří.
Práci s hokejovou mládeží dělají v jihomoravské metropoli dobře. V tuctu posledních dražeb největších mladých talentů uspělo osm hráčů, kteří byli v době draftu hráči brněnské Komety. Všechny je najdete v následujících kapitolách.
2014: Pavel Jenyš – 199. v celkovém pořadí (Minnesota Wild)
V sezoně 2013/14 „povýšil“ do áčka Komety, v extralize si zahrál 29 zápasů, dal dvě branky a poté prošel draftem. V sedmém kole, ze 199. pozice, ho ulovila Minnesota a tehdejší mládežnický reprezentant odešel do zámoří.
V premiérovém ročníku v zámoří naskočil k osmi duelům za farmářský celek Iowa Wild, většinu času ale trávil v juniorských soutěžích. V létě roku 2019 dal Americe sbohem a vrátil se do vlasti, kde se upsal brněnské Kometě. V mateřském klubu se ale neprosadil. V sezoně 2020/21 hrál v Košicích a v těch následujících postupně hostoval v Porubě, ve Vsetíně a ve Znojmě. V minulém ročníku byl hráčem Prostějova a v tom nadcházejícím bude hájit barvy Znojma ve třetí lize.
Foto: Profimedia.cz
2017: Martin Nečas – 12. v celkovém pořadí (Carolina Hurricanes)
Martina Nečase si vybrala v Carolina v draftu před osmi lety jako 12. hráče v celkovém pořadí. To už byl extraligovým šampionem a držitelem ocenění pro nejlepšího nováčka sezony. V ročníku 2016/17 posbíral 15 bodů (7+8) v základní části a další čtyři na cestě za titulem.
Talentovaný mladík okamžitě zaujal v předsezonním kempu pár týdnů po draftu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí a zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal. S Kometou pak obhájil mistrovský titul.
V roce 2018 zářil na juniorském světovém šampionátu. Spolu s Američanem Caseym Mittelstadtem byl nejproduktivnějším hráčem turnaje a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Ve velkou osobnost se dokázal etablovat i v NHL. V průběhu minulé sezony se poprvé v elitní lize stěhoval a stal se hráčem Colorada, kde má kontrakt ještě na jednu sezonu.
Foto: Profimedia.cz
2018: Lukáš Dostál – 85. v celkovém pořadí (Anaheim Ducks)
V roce 2019 si během slavnostního večera Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl nejprve v sezoně 2018/19 na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Tam také chytal v dalším ročníku, než zamířil do zámoří, kde zpočátku působil ve farmářském celku v soutěži AHL.
Z Finska odcházel s oceněním pro nejlepšího brankáře nejvyšší soutěže za sezonu 2019/20. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a Ducks mu dali v ročníku 2021/22 první šanci nakouknout do NHL. I když o jeho talentu nikdo nepochyboval, přece jen překvapil experty i fanoušky tím, jak rychle se propracoval mezi nejlepší brankáře v NHL. Na začátku minulé sezony, kdy byl jeho parťák John Gibson ze zdravotních důvodů mimo hru, dokázal mnohokrát podržet mužstvo a ukázal, že je už mentálně zralý na velké zápasy. Aktuálně pětadvacetiletý borec ohromuje skvělým čtením hry, pohyblivostí a rychlými reakcemi.
Foto: Profimedia.cz
2018: Filip Král – 149. v celkovém pořadí (Toronto Maple Leafs)
Ofenzivně laděný bek Filip Král, jenž startoval dvakrát na juniorském šampionátu, odehrál v sezoně 2016/17 za mateřskou Kometu celkově 28 zápasů, v dalším ročníku přidal čtyři starty a následně odešel do zámoří. V týmu Spokane Chiefs v juniorské soutěži WHL měl skvělou formu a mohl se pyšnit průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Ročník 2020/21 strávil částečně v Brně i v zámoří, a v tom následujícím se konečně dočkal pozvánky do NHL a debutoval v elitní zámořské lize. Odehrál však jen dva zápasy, ve kterých nebodoval a víc šancí nedostal, takže se vrátil do Evropy a zakotvil ve finské lize.
V dresu klubu Pelicans Lahti se mu nesmírně dařilo – byl nejlepším hráčem soutěže v +/- bodování, dostal se do All-Star týmu sezony a pomohl mužstvu ke stříbrným medailím. Jeho povedené výkony zaujaly skauty Penguins, takže dostal nabídku jednoleté dvoucestné smlouvy od Pittsburghu, kterou podepsal. Celou minulou sezonu ale odehrál jen ve farmářském celku v AHL a na pozvánku do NHL čekal marně. Před nadcházejícím ročníkem se proto rozhodl pro návrat do Brna. Kometě se upsal do roku 2028.
Foto: Profimedia.cz
2019: Karel Plášek – 175. v celkovém pořadí (Vancouver Canucks)
Ani draft NHL v roce 2019 se neobešel bez brněnského hokejisty. Útočník Karel Plášek zdědil jméno i hokejové dovednosti po svém otci, který hrával dlouhá léta extraligu ve Znojmě. Odchovanec Přerova se objevil v sezoně 2016/17 v Brně v tamním dorosteneckém celku a o ročník později už si odbyl premiéru i mezi dospělými v nejvyšší soutěži. V sezoně 2020/21 odehrál 44 utkání a zaznamenal deset bodů (6+4). V draftu si ho vybral v šestém kole Vancouver. V ročníku 2021/22 to zkoušel v zámoří a odehrál osm utkání v AHL na farmě Canucks. Nyní jej čeká čtvrtá sezona v Olomouci.
Foto: Profimedia.cz
2021: Stanislav Svozil – 69. v celkovém pořadí (Columbus Blue Jackets)
Obránce Stanislav Svozil byl v roce 2021 nejvýše postaveným Čechem v draftu NHL. Po přerovském rodákovi sáhl ve třetím kole Columbus a možná k tomu přispěl i fakt, že talentovaný zadák získal v roce 2020 ocenění pro nejlepšího tuzemského nováčka extraligové sezony. Na přelomu let 2022 a 2023 byl kapitánem stříbrného českého celku na mistrovství světa juniorů a na medaili se podílel osmi body (1+7) v sedmi zápasech.
Tvrdý pracant, jenž má hokejové geny po otci i dědovi, kteří oba hrávali za Přerov, má nyní za sebou už čtyři sezony v zámoří i debut v NHL, kde zatím odehrál dvě utkání. S Blue Jackets má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026. Sezonu 2024/25 odehrál ve farmářském celku Cleveland Monsters v soutěži AHL.
Foto: Profimedia.cz
2021: Jakub Brabenec – 102. v celkovém pořadí (Vegas Golden Knights)
Útočník Jakub Brabenec je brněnským rodákem, odchovancem Komety a od 15 let také členem všech mládežnických výběrů České republiky. Poprvé nakoukl do extraligy dospělých už v sezoně 2019/20, kdy odehrál dvě utkání. V ročníku 2020/21 už zvládl porci 23 zápasů. Zaznamenal v nich sice jen jediný bod za asistenci, i tak si ho ale všimli zámořští skauti.
V draftu v roce 2021 po něm sáhli ve čtvrtém kole jako po 102. hráči Rytíři z Las Vegas. Talentovaný mladík následně zamířil za oceán, kde odehrál dvě velmi povedené sezony v juniorské lize QMJHL, během nichž si držel průměr více než jednoho bodu na utkání. Na mistrovství světa juniorů na přelomu let 2022 a 2023 přispěl k zisku stříbrných medailí jedním gólem a šesti nahrávkami v sedmi zápasech. Ročník 2025/26 odstartuje ve farmářském celku Henderson Silver Knights v soutěži AHL, kde bude bojovat o první pozvánku do NHL.
Foto: Profimedia.cz
2023: Eduard Šalé – 20. v celkovém pořadí (Seattle Kraken)
Brněnský odchovanec Eduard Šalé byl vybrán Seattlem jako 20. v celkovém pořadí a stal se nejvýše postaveným Čechem v draftu roku 2023. Už v ročníku 2021/22 se poprvé objevil v seniorské extralize – odehrál deset utkání a posbíral tři body za dva góly a nahrávku. V tom následujícím už byl plnoprávným členem sestavy. Nastoupil do 43 střetnutí v základní části a na kontě měl 14 bodů (7+7). Dalších šest utkání přidal v play-off a získal ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
V sezoně 2023/24 hrál v zámořské juniorské soutěži OHL. Začínal v celku Barrie Colts, v lednu pak byl vytrejdován do klubu Kitchener Rangers. Na světovém šampionátu juniorů na přelomu let 2022 a 2023 roku se zapsal do statistik šesti body za gól a pět nahrávek a přispěl k zisku stříbrných medailí. O rok později se podepsal pod bronz sedmi body (3+4) v sedmi zápasech a letos přivedl jako kapitán dvacítku k dalšímu bronzu. I když mohl ještě hrát v juniorské soutěži, nastupoval v minulé sezoně mezi dospělými v AHL a vedl si tam opravdu skvěle.
Foto: Profimedia.cz