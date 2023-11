Kometa zase letí vzhůru. 5 hráčů, díky kterým brněnský tým stoupá tabulkou

Kometě se v posledních letech příliš nevedlo. Brněnskému kolosu se nepovedl ani vstup do letošního ročníku, z posledních čtyř zápasů ale tým trenéra Modrého třikrát vyhrál. V pátek dal osm branek Kladnu, v neděli porazil 2:1 Spartu a v tabulce je už šestý. Jména pěti hráčů, díky nimž se Kometa zvedá, najdete v následujících kapitolách.

Do Komety v létě přišel Štěpán Lukeš, jenž má na kontě i několik startů v reprezentaci. V brněnském celku si ale zatím téměř neškrtl, mezi třemi tyčemi Komety totiž vládne Dominik Furch. Třiatřicetiletý rodák z Prahy je s úspěšností 92,74% nejlepším gólmanem extraligy. V průměru inkasuje jen 1,93 branky na zápas a vychytal už tři čistá konta.

Daniel Gazda

Nejproduktivnějším obráncem Komety je reprezentační bek Jan Ščotka. My jsme ale do našeho „výběru“ zařadili Daniela Gazdu, který do Brna přišel v létě ze Zlína. Šestadvacetiletý bek, jenž má na kontě i sedm startů v reprezentaci, si zatím vede na výbornou. Na kontě má sedm branek, čtyři nahrávky a sedm plusových bodů v hodnocení plus/mínus.

