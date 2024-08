Kometa vsadila na zkušenost. 7 třicátníků, kteří v létě přišli do Brna

Tomáš Bartejs – 31 let

V barvách Komety se poprvé objevil už v ročníku 2016/17. V Brně vydržel několik let, Tomáš Bartejs nakoukl i do reprezentace, poslední dvě sezony působil v Karlových Varech. Nyní je jednatřicetiletý bek zase v Brně.