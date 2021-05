Kometa má náhradu za Vejmelku. Podívejte se, kterými týmy prošel Matej Tomek

V Kometě několik let chytal Marek Čiliak, jenž měl lví podíl na zisku dvou mistrovských titulů. Teď se v Čiliakových stopách bude snažit vydat jeho třiadvacetiletý krajan Matej Tomek, který se stává novou jedničkou brněnského celku. Zajímá vás, ve kterých klubech rodák z Bratislavy dosud působil? Podívejte se.

Kariéra za Atlantikem

Třiadvacetiletý Tomek už v roce 2014 opustil Slovensko a zamířil za Atlantik. Úvodní sezonu odchytal v týmu Topeka Roadrunners, který hraje v NAHL a řečí statistik si nevedl vůbec zle. Poté prošel draftem NHL, v němž jej ve třetím kole získala Philadelphia. Další zkušenosti sbíral v týmu Univ. of North Dakota v soutěži NCAA a v sezoně 2016/17 se objevil taky na juniorském mistrovství světa. V další sezoně chytal za Waterloo Black Hawks v USHL a pak se vrátil do NCAA, kde si připsal pět startů za tým Univ. of Nebraska-Omaha.

Foto: Profimedia.cz