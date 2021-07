Kometa loví u sousedů. 5 slovenských hráčů, kteří v létě přišli do Brna

Matej Tomek

Bránu Komety několik let hájil Marek Čiliak, jehož roli poté převzal Karel Vejmelka. Jenže ten odešel do Arizony, a tak za něj bylo potřeba najít náhradu. Tou se stal čtyřiadvacetiletý Matej Tomek, jenž naposledy působil ve finském týmu KalPa. Několik let byl také v zámoří a teď se chystá na své premiérové extraligové angažmá. O prostor mezi třemi tyčemi by se měl dělit s Lukášem Klimešem.

Foto: Profimedia.cz