Kometa hledá brankáře. Podívejte se, kdo by v Brně mohl nahradit Dominika Furcha

Dominik Hrachovina

Devětadvacetiletý gólman se narodil v Brně, extraligu za Kometu ale nikdy nechytal. Řadu let působil ve Finsku a poslední tři roky byl oporou v Českých Budějovicích. Jenže jeho budoucnost na jihu Čech je nejistá a nahlas se spekuluje o návratu do Brna. Do kádru Motoru totiž míří z Plzně Milan Klouček, zůstat má Jan Strmeň. Co bude s Hrachovinou?