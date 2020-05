Kometa bude zase silná. Tři cizinci, kteří Brno mohou vrátit na extraligový vrchol

V Kometě by měly pokračovat zkušené opory v čele s Tomášem Plekancem či Martinem Zaťovičem. V Brně ale budou hodně sázet i na cizince. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Peter Mueller

V roce 2006 se stal osmičkou draftu NHL, ve kterém jej získal Phoenix. V zámoří ale americký útočník Peter Mueller díru do světa neudělal, a tak zamířil do Evropy. Od sezony 2018/19 je hráčem Komety a ihned se zařadil po bok nejlepších hráčů extraligy. V minulém ročníku odehrál vinou zdravotních problémů jen 33 zápasů, přesto stihl dát 14 branek a přidal 24 asistencí. I příští rok by měl patřit k lídrům.

Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia