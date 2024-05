Kolonie v Německu se může rozpadnout. 4 Češi, kteří mohou opustit Bundesligu

Část 1 / 5



Patrik Schick by měl i v příští sezoně pálit za Leverkusen, ve kterém se bude o post jedničky ucházet Matěj Kovář. Po zranění se vrátil Tomáš Čvančara, Pavel Kadeřábek zase patří ke stálicím Hoffenheimu. Ne všichni čeští fotbalisté mají ale v Německu takové postavení. Čtyři z nich po sezoně mohou z Bundesligy dokonce odejít. O kom je řeč? Podívejte se.

Pokračování 2 / 5 Jiří Pavlenka (Brémy) Dvaatřicetiletý gólman je v Německu od roku 2017, kdy přestoupil ze Slavie do Brém. Ve Werderu se stal jedničkou, tým neopustil ani po pádu do druhé ligy. Brémy vytáhl zpátky mezi elitu, letos ale o svou pozici přišel a v aktuálním bundesligovém ročníku zasáhl jen do sedmi duelů. Podle zpráv z Německa by mohl odejít do Saúdské Arábie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 David Jurásek (Hoffenheim) Reprezentační obránce zamířil v létě za tučné odstupné ze Slavie do Benfiky. Jenže v Portugalsku se nechytil, a tak už v zimě putoval jinam. Třiadvacetiletý David Jurásek odešel na hostování s opcí do Hoffenheimu a stal se spoluhráčem Pavla Kadeřábka, jenže ani v Německu si nezískal nejlepší pozici. V létě tak nejspíš půjde zase dál, zájem by mohl být z Francie nebo Itálie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 Václav Černý (Wolfsburg) Loni zářil v nizozemském Twente, po příchodu do bundesligových Brém ale uvadl. V Německu Václav Černý příliš nehraje a dokonce vypadl i z reprezentace, ve které předtím patřil do základní sestavy. Na začátku května dal svůj čtvrtý bundesligový gól, přesto v dalším kole dostal jen jedenáct minut proti Bayernu. Šestadvacetiletý křídelník po sezoně nejspíš bude řešit budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Adam Hložek (Leverkusen) V Německu je druhým rokem, s Leverkusenem oslavil titul, přesto se stále neprosadil tak, jak by si přál. Do hry chodí převážně z lavičky náhradníků, navíc není ani příliš produktivní. V poslední době se tak spekuluje o možném hostování, jednadvacetiletý Adam Hložek by o nabídky neměl mít nouzi. Foto: Profimedia.cz