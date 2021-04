Kolik toho sportovci v zápase naběhají? Někteří pár metrů, jiní i patnáct kilometrů

V minulosti se o odpovědi dalo dlouho dohadovat, ale moderní technologie nám odpovídají poměrně přesně. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pět sportů, u nichž je to zcela jasné. Jsou seřazeny v pořadí od nejběhavějšího k tomu, ve kterém se hráči prakticky nehýbají.

Málokoho to asi překvapí, protože v televizních přenosech už tato data nějaký čas figurují. Navzdory tomu, že se fotbalisté poměrně často povalují na trávníku a v bolestech „umírají“ (aby se po několika minutách opět křepce pohybovali po hřišti), naběhají toho opravdu dost.

Kolik toho naběhá tenista, záleží na stylu, jakým hraje. Někteří se pohybují jen u základní čáry, jiní často nabíhají na síť. To může během zápasu udělat rozdíl v řádech stovek metrů.

Pouhých jedenáct minut akcí! Ve zbytku zápasu hráči jen postávají. Evropský fanoušek fotbalu většinou těžko pochopí, co na tomto sportu může Američany tolik bavit, když podle údajů Sport VU ti nejaktivnější hráči uběhnou během utkání pouhé dva kilometry.

Hřiště pro americký fotbal je přibližně stejně veliké jako pro klasický fotbal, takže by člověk předpokládal, že hráči naběhají podobný počet kilometrů, když se honí za šišatou mičudou. Chyba lávky. Podle deníku Wall Street Journal je totiž míč během utkání v pohybu průměrně jen jedenáct minut .

4. Basketbal

Dříve se tvrdilo, že profesionální basketbalista naběhá během utkání osm kilometrů. Jakmile však začaly týmy v americké NBA používat systém Sport VU, zjistilo se, že to je silně nadhodnocený údaj.

Třeba v minulé sezoně toho naběhali nejvíc Jrue Holiday z New Orleans a Bradley Beal z Washingtonu, jimž počítač naměřil v průměru asi 4,4 kilometru na zápas. To je pořádně daleko od prvotního předpokladu. Na druhou stranu, vezmeme-li v potaz množství sprintů, které basketbalisté během zápasu absolvují, je to obdivuhodný výkon.

