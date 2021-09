Kolik si vydělají v nadcházející sezoně NHL? Toto jsou platy tří českých mladíků do 23 let

K platům Karlssona, McDavida nebo Price mají sice ještě hodně daleko, přesto si tři mladí Češi v příštím ročníku NHL slušně vydělají. Podrobnosti o platech těchto hráčů do 23 let najdete v následujících kapitolách.

V ročníku 2018/19 si odbyl debut v NHL a záhy se propracoval z farmy do prvního týmu. Dosud za Detroit odehrál 86 utkání a zaznamenal 37 bodů (15+22). Zadinovi začíná běžet poslední rok z tříletého vstupního kontraktu, který mu vynese něco přes 800 tisíc dolarů. Pokud se mu tato sezona povede, od té následující by si mohl vydělat podstatně víc.

S Kometou získal dvakrát mistrovský titul a po návratu do zámoří vybojoval s farmářským týmem Charlotte Checkers Calder Cup. Od sezony 2019/20 už má jisté místo v kádru Hurricanes a vypadá to, že má před sebou velice slibnou hokejovou budoucnost. Po ročníku 2021/22 mu vyprší tříletý vstupní kontrakt, jenž mu během sezony zajistí příjem ve výši 832 500 dolarů. Pokud se nestane nic mimořádného, další smlouva by z něj pak měla udělat dolarového milionáře.

Je mu 22 let a prakticky celou kariéru má ještě před sebou. Útočník Martin Nečas byl nejvýše postaveným Čechem v draftu roku 2017, v němž po něm jako po dvanáctém v pořadí sáhla Carolina. Talentovaný mladík sice zaujal v předsezonním kempu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí. Zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal.

Filip Chytil, 22 let (New York Rangers) – 2 miliony dolarů

Zlínský odchovanec Filip Chytil byl v draftu NHL v roce 2017 vybrán už v prvním kole New Yorkem Rangers. Protože velmi zaujal v předsezonním kempu, dostal hned na začátku ročníku šanci i v prvním týmu. Odbyl si premiéru v NHL, stal se historicky nejmladším Čechem v lize, ale protože trenéři a skauti usoudili, že by mu více prospělo účinkování v nižší soutěži, vyexpedovali ho na farmu do celku Hartford Wolf Pack, kde strávil převážnou část své premiérové zámořské sezony.

V AHL si vedl slušně, a tak před koncem základní části přišla opět pozvánka do Madison Square Garden. Chytil chytil příležitost za pačesy a blýskl se prvním gólem. V dalším ročníku už se stal stabilní součástí mužstva Rangers, odehrál 75 utkání a nastřádal do statistik 23 bodů (11+12). Před ročníkem 2019/20 se však nevešel do sestavy a byl odeslán do farmářského celku, odkud se však rychle vrátil do prvního týmu, v němž pak zvládl odehrát 60 zápasů a posbíral 23 bodů (14+9). V minulém ročníku měl na kontě jen o bod méně než v předchozích dvou, stačilo mu k nim ale pouze 42 zápasů.

Na začátku prázdnin se stal Chytil volným hráčem, protože mu vypršel vstupní kontrakt. Rangers si ale pojistili šikovného mladíka novou dvouletou smlouvou. V příštím ročníku si díky ní vydělá rovné dva miliony dolarů.

Foto: Profimedia.cz