Kolik berou hvězdy Realu Madrid? Toto je 5 nejlépe placených hráčů Bílého baletu v aktuální sezoně

4. – 5. Jude Bellingham – 400 577 eur týdně

Jude Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběry Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. V minulém zimním přestupovém období se psalo o zájmu Manchesteru City, Liverpoolu a Chelsea, v létě o jeho podpis sváděl boj Real Madrid s Manchesterem United. Nakonec získal dvacetiletého anglického reprezentanta za 103 milionů eur Bílý balet a on velice rychle dokázal, že to nebyly vyhozené peníze, ale naopak skvělá investice. Uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano už v srpnu poznamenal, že Jude Bellingham je „nejlepší posilou roku“. V 16 zápasech v La Lize nastřílel 13 branek a k nim přidal dvě asistence. Šestkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání.