Koláře chtějí v elitních ligách, Slavia ale řekla NE. Deset milionů eur bylo málo

Ondřej Kolář je hvězdou Slavie a nejlepším gólmanem Fortuna ligy. Zachytal si Ligu mistrů, nakoukl i do reprezentace a má nakročeno k velkému přestupu.

Už dříve jej lákalo francouzské Nice, které za něj nabízelo údajně 400 milionů korun. A nedávno bylo okolo Koláře znovu rušno.

„Na Koliho se jezdí dívat týmy z německé, španělské nebo francouzské ligy. Loni jsme udělali dohodu, že v Edenu zůstane o rok déle. Kdyby ovšem letos přišla nabídka, která by odpovídala jeho představám – a on byl chtěl do Francie, protože tam jako dítě žil a umí jazyk – a byla výhodná pro klub, z morálního hlediska bychom o ní museli přemýšlet,” uvedl v podcastu Fortuny slávistický boss Jaroslav Tvrdík.

V Edenu údajně přistála nabídka, kterou ale Slavia smetla ze stolu. Deset milionů eur, které jeden nejmenovaný zahraniční klub nabízel, bylo sešívaným málo. Co se bude dít v létě?

Foto: Profimedia.cz