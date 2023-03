Kolář, Mandous a spol. 7 posledních brankářských jedniček fotbalové Slavie

Radek Černý ve Slavii nastartoval úspěšnou kariéru. Dříve v klubu kryl záda například Janu Stejskalovi, později se ale stal brankářskou jedničkou. V roce 2005 Eden opustil a zamířil do Tottenhamu, poté působil také v Queens Park Rangers, v červenci roku 2013 se ale vrátil do Prahy a opět oblékl sešívaný dres, v němž následně ukončil kariéru.

Jan Laštůvka

Jiří Pavlenku měl po odchodu do zahraničí nahradit ve Slavii další bývalý brankář Baníku. Jan Laštůvka do Edenu přišel v roce 2017 z Karviné. Jenže někdejšímu reprezentačnímu gólmanovi angažmá u sešívaných moc nevyšlo, se Slavií nepostoupil do Ligy mistrů a v polovině ročníku odešel do Baníku.

Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia