Kolář je na odchodu?! Slavia hledá náhradu: gólmana z Bundesligy i reprezentanty

Ondřej Kolář je suverénně nejlepším gólmanem Fortuna ligy. Slavia už dříve smetla ze stolu nabídku Nice, které za něj nabízelo 400 milionů korun, okolo Koláře však krouží i další zájemci, a tak je možné, že sešívanou kabinu už brzy opustí. Kdo by jej v Edenu mohl nahradit? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Stefan Ortega Klub: Arminia Bielefeld

Věk: 28 let Jednou z možností je, že Slavia bude hledat gólmana v zahraničí. A jednoho už má údajně vytipovaného. Do Edenu by prý mohl přijít osmadvacetiletý Stefan Ortega z bundesligového Bielefeldu, se kterým válčí o přežití v elitní německé soutěži. Cena německého gólmana je podle portálu transfermarkt.de stanovena na 4,5 milionech eur, jenže Slavia údajně není jediným vážným zájemcem o jeho služby. Ortegu prý chce i Bayern Mnichov, ve kterém by mohl krýt záda Manuelu Neuerovi. Foto: Profimedia.cz

Aleš Mandous Klub: Sigma Olomouc

Věk: 29 let Pokud bude Slavia lovit v ligových vodách, pravděpodobně svou pozornost upře do Olomouce. V bráně Sigmy druhým rokem vládne Aleš Mandous, jehož sešívaní už delší dobu sledují. Devětadvacetiletý gólman, který si v domácím duelu se Skotskem dokonce odbyl reprezentační premiéru, v posledním pohárovém duelu proti Slavii sice chyboval, to by ale sešívané nemělo nijak odradit. V letošním ročníku Mandous zasáhl do 28 ligových duelů, ve kterých dostal třicet branek a připsal si deset čistých kont. Jeho výhodou je, že si rozumí s balonem, což v Edenu od brankářů vyžadují. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Filip Nguyen Klub: Slovan Liberec

Věk: 28 let Další gólman, o jehož možném odchodu do Slavie se už déle spekuluje. Filip Nguyen působí v Liberci, určitě by se ale rád posunul ještě výš. Osmadvacetiletý brankář, který je členem širší reprezentační soupisky, měl do Edenu už několikrát blízko, z plánovaného přestupu ale nikdy nic nebylo. Dočká se ho letos? Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia