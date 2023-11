Klub výjimečných. 13 českých hokejistů, kteří odehráli alespoň tisíc zápasů v NHL

Když opouštěli NHL Robert Lang či Tomáš Kaberle, zůstali jen kousek pod hranicí tisícovky odehraných zápasů v základní části soutěže. Několika jejich krajanům se ale tuto metu podařilo zdolat. Jména a příběhy těchto borců najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 14 13. Tomáš Plekanec - 1001 zápasů V průběhu sezony 2017/18 si Tomáš Plekanec krátce odskočil do Toronta, se kterým si zahrál i v play-off. Jinak ale celou kariéru v NHL strávil v Montrealu. Na začátku ročníku 2018/19 se už ale nevešel do sestavy a stihl naskočit jen do tří duelů. To stačilo k tomu, aby se přehoupl přes hranici tisíce odehraných utkání v základní části sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 14 12. Petr Sýkora – 1017 zápasů Produktivní útočník Petr Sýkora načal zámořskou kariéru v sezoně 1995/96 tam, kde ji v sezoně 2011/12 uzavřel, tedy v New Jersey Devils. Kromě toho si držitel Stanley Cupu zahrál také v Anaheimu, New Yorku Rangers, Edmontonu a Pittsburghu. Než se se zámořskou elitní ligou rozloučil, posbíral do statistik 721 bodů za 323 branek a 398 nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 14 11. Milan Hejduk – 1020 zápasů Útočník Milan Hejduk překročil magickou hranici tisíce zápasů v průběhu sezony 2012/13, která byla jeho poslední v NHL. Celou kariéru v zámoří strávil v Coloradu, kde získal i Stanley Cup. V dresu Lavin odehrál 14 sezon a do statistik si zapsal 805 kanadských bodů (375+430). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 14 10. Petr Svoboda – 1028 zápasů Střelec zlatého gólu z Nagana nebyl tak výrazným hráčem jako Jágr nebo Hašek, i on toho ale v NHL stihl víc než dost. Už v roce 1984 draftoval Petra Svobodu Montreal, v zámoří vydržel až do sezony 2000/01, kdy se loučil v dresu Tampy Bay. Kromě toho hrál také v Buffalu a Philadelphii.

Pokračování 6 / 14 9. David Krejčí - 1032 zápasů David Krejčí býval až do minulé sezony stálicí v sestavě Bostonu Bruins. Klub draftoval českého forvarda v roce 2004 jako 63. hráče v celkovém pořadí a od té doby mu byl věrný. Jen na jednu sezonu si odskočil do Olomouce, ale loni v létě se do Ameriky ještě na jeden rok vrátil. V roce 2011 pomohl výbornými výkony k zisku Stanley Cupu. Od sezony 2006/07, kdy naskočil poprvé do NHL, odehrál přes 1032 utkání v základní části soutěže a 160 jich přidal v play-off. Foto: Profimedia

Pokračování 7 / 14 8. Radim Vrbata - 1057 zápasů Magickou tisícovku odehraných zápasů v NHL pokořil Radim Vrbata v sezoně 2016/17 v dresu Arizony Coyotes. Právě ve Phoenixu - respektive Arizoně - strávil nejpovedenější léta své dlouhé kariéry v zámoří, kterou po sezoně 2017/18 na Floridě ukončil. Než tak učinil, stačil zaznamenat 623 bodů za 284 gólů a 339 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 14 7. Jakub Voráček - 1058 zápasů Český útočník Jakub Voráček do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2008/09 a nevedl si vůbec zle. V dresu Columbusu tehdy nasbíral 38 kanadských bodů. 7 milníků v hokejové kariéře Jakuba Voráčka. Stanley Cup už ale (asi) nevyhraje Jeho hvězda se naplno rozzářila poté, co byl v roce 2011 vytrejdován do Philadelphie. V týmu se potkal s Jaromírem Jágrem a vyrostl v jednu z opor. Vysloužil si lukrativní osmiletý kontrakt a následně se vrátil opět do Columbusu. Je symbolické, že magickou metu tisíci odehraných utkání v NHL pokořil právě v dresu klubu, který ho v roce 2007 draftoval jako sedmého hráče v celkovém pořadí. Jeho hokejová kariéra už je ale zřejmě minulostí. Český forvard má sice v Arizoně, kam byl vyměněn z Columbusu, podepsanou smlouvu do konce aktuální sezony, ale více než rok kvůli následkům několika otřesů mozku nehraje a na ledě se už s největší pravděpodobností neobjeví. Jeho účet v NHL tak asi zůstane na čísle 1058 utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 14 6. Václav Prospal – 1108 zápasů Václav Prospal hokejovou kariéru definitivně ukončil po sezoně 2012/13. Český srdcař strávil v zámoří 16 sezon, během kterých si kromě Columbusu zahrál ještě ve Philadelphii, Ottawě, Floridě, Tampě Bay, Anaheimu a New Yorku Rangers. Jeho 765 bodů (255+510) ho řadí na čtvrté místo v produktivitě mezi tuzemskými borci v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 14 5. Patrik Eliáš – 1240 zápasů Patrik Eliáš je druhým nejproduktivnějším Čechem v dějinách NHL a vedle Jaromíra Jágra je jediným tuzemským hráčem, který dokázal nasbírat v základní části soutěže přes tisíc bodů. Legenda, kapitán i šampion. Připomeňte si nejvýraznější hokejové úspěchy Patrika Eliáše Přes tuto metu se dostal také v počtu odehraných utkání - na kontě jich má 1240 a všechny zvládl v dresu New Jersey Devils. Ďáblům pomohl ke dvěma Stanley Cupům a stal se klubovou legendou, jejíž dres byl slavnostně vyvěšen pod strop arény, kde hrají Devils své domácí zápasy a číslo 26 tak bylo v klubu navždy vyřazeno. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 14 4. Radek Dvořák – 1260 zápasů Úplně naposled dostal Radek Dvořák šanci hrát v NHL od Caroliny v sezoně 2013/14. Bývalý forvard Floridy, New Yorku Rangers, Edmontonu, St. Louis, Dallasu. Anaheimu a Atlanty stihl v NHL celkem nasbírat v základní části soutěže 1260 startů a 590 kanadských bodů (227+363). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 14 3. Robert Holík – 1314 zápasů Robert Holík hrál v NHL od roku 1990. O sedm let později získal syn legendárního Jaroslava Holíka americké občanství. Působil v Hartfordu, New Yorku Rangers či Atlantě, největších úspěchů ale dosáhl v New Jersey. S Devils získal dva Stanley Cupy. Naposledy se v NHL představil v roce 2009. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 2. Roman Hamrlík – 1395 zápasů Roman Hamrlík držel poměrně dlouho první místo mezi Čechy ve statistice odehraných zápasů v NHL. Jednička draftu z roku 1992, kterou získala Tampa Bay, odehrála v NHL 19 sezon v dresech Edmontonu Oilers, New Yorku Islanders, Calgary Flames a Montrealu Canadiens, Washingtonu a New Yorku Rangers. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 1. Jaromír Jágr – 1733 zápasů V NHL snad neexistuje žádná dlouhodobá statistika, ve které by Jaromír Jágr mezi českými hokejisty nekraloval. A nejen mezi nimi. Není tomu jinak ani v případě počtu odehraných zápasů. V Pittsburghu, Washingtonu, New Yorku Rangers, Philadelphii, Dallasu, Bostonu, New Jersey, na Floridě a v Calgary zvládl 1733 utkání. Jaromír Jágr a spol. 15 nejlepších hokejistů v historii NHL, kteří se narodili v únoru V historické tabulce NHL figuruje v tomto ohledu na čtvrté příčce. Nebýt jeho odchodu do Ruska, byl by pravděpodobně první. Foto: Profimedia.cz