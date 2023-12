Klub Čechům zaslíbený. 7 tuzemských hokejistů, kteří zanechali výraznou stopu v Magnitogorsku

Není to zase tak dávno, co vedl ruský Magnitogorsk český trenér Josef Jandač. Mezi svěřenci měl i několik hráčů ze své domoviny. Zatímco kouč v Metallurgu nijak zásadní stopu nezanechal, sedm tuzemských hokejistů se tam zapsalo poměrně výrazným písmem. Najdete je v následujících kapitolách.

V sezoně 2004/05 se v NHL stávkovalo a řada hvězd ze zámořské soutěže se vydala do evropských klubů. Patrik Eliáš nejprve zářil ve Znojmě, odkud odešel do Magnitogorsku. V 17 zápasech dal pět branek a přidal devět asistencí, jenže v Rusku onemocněl žloutenkou, kvůli které přišel i o zlatý šampionát ve Vídni.

V průběhu ročníku 2017/18 se vrátil do Liberce, v tom dalším byl krátce hráčem Chabarovsku, ale opět se vrátil na sever Čech, odkud v rozehrané sezoně 2019/20 podruhé v kariéře zamířil do Magnitogorsku. Než se v roce 2020 znovu vrátil pod Ještěd, zvládl v Metallurgu odehrát 211 utkání, v nichž zaznamenal rovných sto bodů za 38 branek a 62 nahrávek.

Jan Kovář

Žádný jiný český hokejista nezanechal v Magnitogorsku takovou stopu jako Jan Kovář. Do Metallurgu přišel v roce 2013 poté, co „přerostl“ Plzeň. V KHL zářil, třikrát pokořil hranici 60 kanadských bodů v základní části a dvakrát získal Gagarinův pohár. V létě roku 2018 z Ruska odešel bojovat o šanci v NHL, v New Yorku Islanders se však neprosadil, nevyšlo mu to ani v Bostonu, a tak se vrátil do Plzně, odkud pak zamířil do Švýcarska.

