Klobouk dolů. 3 nejstarší hráči, kterým se v extralize povedlo nastřílet hattrick

Nastřílet tři góly v jednom extraligovém utkání, to už je sám o sobě výkon hodný uznání. A co teprve, když se to podaří hráči, který má na krku už čtyřicet let a víc.