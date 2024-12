Kliment je už ze hry venku. 4 hráči, kteří by se na jaře měli rvát o korunu pro krále střelců

Ewerton

Aby byl Brazilec kapitánem hrdého Baníku, to už něco musí znamenat. Ewerton se však této pocty dočkal právem. Klub za něj v létě vysázel Slavii tučnou sumu a brazilský hračička se za to zápas co zápas odměňuje skvělými výkony. Sedmadvacetiletý Ewerton má na kontě už deset branek a tři asistence, po Kliemtovi je druhým nejlepším střelcem ligy. na jaře může útočit ještě výš – pokud tedy neodejde do ciziny. Zájem o něj má například maďarský Ferencváros.