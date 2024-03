Klíčové postavy z Edenu. 5 hráčů Slavie, kteří odehráli v aktuální ligové sezoně nejvíc minut

Někteří hráči Slavie odehráli v dosavadním průběhu sezony jen pár minut, jiným ubralo čas na hřišti zranění nebo zdravotní problémy. A další hrají jeden zápas za druhým jako dobře namazaný stroj. Na kterých fotbalistech stojí v tomto ligovém ročníku sešívaný celek, na to odpovídají následující kapitoly.

V létě 2021 si ho v Edenu smluvně pojistili až do konce sezony 2025/26. Skoro rok byl na marodce kvůli přetrženému křížovému vazu. Na hřiště se vrátil po dlouhé pauze na konci března 2022. V minulém ročníku odehrál 22 utkání a dal dva góly, v tom současném má po 19 zápasech na kontě branku a čtyři asistence.

Ještě v létě roku 2019, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 600 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál, a v lednu roku 2020 ho pustili do Edenu.

Před ročníkem 2022/23 změnil dres a upsal se na tři roky pražské Slavii. Sešívaným se tento obchod rozhodně vyplácí. Jurečka si v 27 zápasech minulé sezony připsal na konto 20 gólů a čtyři nahrávky. V tom současném se v 21 zápasech trefil desetkrát a k tomu se ještě třikrát zapsal do statistik jako nahrávač.

Útočník Václav Jurečka se poprvé objevil v nejvyšší české lize v sezoně 2018/19, kdy hájil barvy Opavy. V průběhu dalšího ročníku se přestěhoval do Slovácka, kde si vybudoval velmi slušné renomé. V sezoně 2021/22 se stal se 17 přesnými trefami druhým nejlepším kanonýrem ligy a jeho střelecká potence neunikla pozornosti reprezentačního kouče, který ho premiérově povolal do národního týmu.

Od příchodu do Edenu v roce 2019 vyskočila jeho cena nahoru více než devětkrát a v roce 2022 podle portálu TransferMarkt činila sedm milionů eur. Od té doby klesla zhruba na polovinu. Ve Slavii si jsou jeho potenciálu dobře vědomi a předloni v lednu s ním prodloužili smlouvu až do konce ročníku 2025/26.

Hvězda univerzála Tomáše Holeše vystoupala během minulých let hodně vysoko. Přispěla k tomu parádní sezona 2020/21, během níž pomohl Slavii k mistrovskému titulu v české lize, tažení v Evropské lize a nakonec ji korunoval skvělými výkony na mistrovství Evropy.

V tuzemské nejvyšší soutěži se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie. Na kontě už má 151 ligových utkání, ve kterých dal šest branek a u dalších čtrnácti asistoval. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2027 a portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na 125 milionů korun.

Oscar Dorley je univerzální fotbalista, který dokáže alternovat na levé straně obrany i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také řadu utkání v dresu národního týmu Libérie.

1. Igoh Ogbu – 1689 minut

Čtyřiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve loni a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval přibližně za 62 milionů korun. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru.

Foto: Profimedia.cz