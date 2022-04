Klíčové postavy z Edenu. 5 hráčů Slavie, kteří odehráli v aktuální ligové sezoně nejvíc minut

V české lize se objevil útočník Ivan Schranz v sezoně 2017/18 v dresu Dukly Praha, odkud si nakrátko odskočil do kyperského Limassolu a následně se upsal Českým Budějovicím. Předloni v srpnu zamířil jako volný hráč do Jablonce, kde prožil nejlepší sezonu v kariéře. Na severu Čech nasázel v 28 ligových zápasech 13 branek a následně se dohodl na dvouleté smlouvě s pražskou Slavií.

Hvězda záložníka Tomáše Holeše vystoupala během posledního roku hodně vysoko. Přispěla k tomu parádní minulá sezona, během níž pomohl Slavii k mistrovskému titulu v české lize, tažení v Evropské lize a nakonec ji korunoval skvělými výkony na mistrovství Evropy. Od příchodu do Edenu v roce 2019 vyskočila jeho cena nahoru více než devětkrát a nyní podle portálu TransferMarkt činí sedm milionů eur. Ve Slavii si jsou jeho potenciálu dobře vědomi a v lednu s ním prodloužili smlouvu až do konce ročníku 2025/26.

2. Aiham Ousou – 1698 minut

Kapitán švédské reprezentační jednadvacítky přišel do Slavie loni v létě - ovšem spíše jako sázka do budoucna. Jenže sešívanou defenzivu kosila marodka, a tak se Aiham Ousou dostal do hry dříve, než se čekalo. Náročnou zkoušku zvládl a stal je pilířem slávistické obrany. Sázka na mladého beka se rozhodně vyplácí. Od příchodu do Edenu jeho cena raketově roste a nyní je na trojnásobku toho, co stál ještě před několika měsíci. Když s ním manažeři pražského klubu podepisovali pětiletý kontrakt, zřejmě tušili, že dělají výhodný obchod.

