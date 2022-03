Klíčová otázka. 6 hráčů, kteří se v baráži ve Švédsku mohou postavit do středu obrany

Českému týmu se před klíčovou fází sezony totálně rozpadla obrana. Jak nyní trenér Šilhavý poskládá střed obrany? Které stopery může příští týden poslat do bitvy ve Švédsku? Podívejte se.

Jakub Brabec

V současném týmu by měl být zřejmě stoperem číslo jedna. Devětadvacetiletý Jakub Brabec opustil na začátku sezony Plzeň a zamířil do řeckého Arisu Soluň, ve kterém nastupuje pravidelně. Výhodou beka se zkušenostmi z belgické a turecké ligy taky je, že v národním týmu odehrál už několik těžkých zápasů. Na kontě má i gól do sítě Anglie

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia