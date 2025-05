Klepou na dveře Klubu legend. 3 hráči, kteří se do konce aktuální ligové sezony ocitnou v elitní společnosti

Z aktivních ligových fotbalistů má na kontě nejvíc zápasů (448) Josef Jindřišek. Do Klubu legend patří také Marek Matějovský, Jiří Fleišman či Jan Kovařík. Tři hráči stojí těsně před branami Klubu legend, jimiž by mohli projít ještě než skončí současný ročník Chance ligy. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Záložník s reprezentačními zkušenostmi, který je v současné době už čtvrtým rokem hráčem Pardubic, působil mimo jiné v Itálii, Polsku, Dánsku či Izraeli. Z českých klubů toho nejvíc odehrál ve Spartě, se kterou vybojoval dvakrát mistrovský titul a dvakrát ovládl i pohárovou soutěž. Ve východočeském klubu má navzdory věku silnou pozici v základní sestavě. V nejvyšší soutěži už odehrál 297 utkání, v nichž zaznamenal 24 branek a 11 asistencí. Podaří se mu do konce sezony proniknout do Klubu legend?

Pokračování 3 / 4

Michal Trávník (1. FC Slovácko) – 298 zápasů

Slovácko, Jablonec, Sparta - tak vypadala mezi lety 2012 až 2021 ligová cesta záložníka Michala Trávníka. V sezoně 2018/19 dal v dresu Jablonce deset branek, přidal stejný počet asistencí a na přestupovém trhu byl o jeho podpis velký zájem. Sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil do Sparty. Jenže na Letné na výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a v létě 2020 ze Sparty odešel hostovat do Turecka, konkrétně do Kasimpasy.

V novém prostředí pookřál, měl místo v základní sestavě a pravidelně hrál. Sotva se však vrátil na Letnou, už se zase stěhoval – na Slovácko. Nejdříve byl v Uherském Hradišti rok na hostování a následně tam přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2026.

Foto: Profimedia.cz