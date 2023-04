Klepou na dveře Klubu legend. 3 fotbalisté, kteří se do konce aktuální ligové sezony ocitnou v elitní společnosti

Bez Michala Kadlece si v posledních sezonách nelze sestavu Slovácka představit. Osmatřicetiletý veterán má pořád na českou soutěž hodně slušnou kvalitu a na tom, že je mužstvo z Uherského Hradiště na pátém místě tabulky, má nemalou zásluhu. V aktuálním ročníku odehrál 25 ligových zápasů, pravidelně začíná v základní jedenáctce a na hřišti bývá až do posledních minut. Pokud odehraje všechny zbývající střetnutí i souboje v nadstavbové části, vstoupí za pár týdnů do Klubu legend.

Petr Reinberk (1. FC Slovácko) – 297 zápasů

Obránce Petr Reinberk je „úkazem“ české nejvyšší soutěže. Nikdy v ní totiž neoblékl jiný dres, než stejnokroj Slovácka. Premiérové duely odehrál v sezoně 2010/11 a od té doby až do současnosti zvládl naskočit do 297 utkání. Pokud se objeví v závěrečných třech zápasech základní části ligy této sezony, dostane se na kulatou metu 300 střetnutí a vstoupí do Klubu legend. Pokud ne, jistě se mu to podaří v nadstavbové části. Ve věku 33 let stále patří k pilířům sestavy a v Uherském Hradišti jistě ještě odehraje nejeden povedený zápas, protože aktuální smlouva ho v klubu váže do roku 2025.

Foto: Profimedia.cz