Klenoty z Ostravy. 5 nejdražších hráčů podle portálu TransferMarkt, které prodal Baník do jiných klubů

Baník byl vždy vyhlášený výbornou prací s mládeží. A v Ostravě své klenoty taky uměli náležitě zpeněžit. Jména pěti nejdražších hráčů podle portálu TransferMarkt, kteří v minulosti z klubu odešli, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Marek Heinz (Borussia Mönchengladbach) – 2,3 milionu eur Olomoucký rodák Marek Heinz odešel v roce 2000 ze Sigmy do Hamburku. Hrál taky za Bielefeld, odkud se přes pražskou Duklu dostal do Baníku, kde zažil parádní ročník 2003/04, ve kterém s ostravským celkem vybojoval mistrovský titul a řekl si o pozvánku na Euro do Portugalska. V roce 2004, když mu bylo 26 let, odešel do německého Mönchengladbachu, který za něho zaplatil okolo 60 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 3. – 4. Jan Laštůvka (Šachtar Doněck) – 2,5 milionu eur Jedním ze strůjců mistrovské jízdy Baníku v sezoně 2003/04 byl brankář Jan Laštůvka, který po vydařeném ročníku odešel do ukrajinského Doněcku. Šachtar za jeho podpis zaplatil dva a půl milionu eur, Laštůvka si v klubu ale nikdy nedokázal vybojovat pevnou pozici a hostoval v Anglii či v Německu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. – 4. Václav Svěrkoš (FC Sochaux) – 2,5 milionu eur Útočník Václav Svěrkoš odstartoval profesionální kariéru na Bazalech, odkud odešel v roce 2003 za půldruhého milionu eur do Borussie Mönchengladbach. Za čtyři roky byl ale zpět. V roce 2009 se vydal z Ostravy na další zahraniční štaci, tentokrát do Sochaux, a na jeho odchodu vydělal Baník ještě o milion eur víc. Po dvou letech byl ale opět zpátky doma. Podepsal pětiletou smlouvu, stal se oporou mančaftu a fanoušci ho milovali. Jenže v říjnu roku 2014 se s klubem nečekaně rozešel - a to hodně ve zlém. Slezané tak ztratili jednoho z nejvěrnějších a nejoddanějších hráčů posledních let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Matěj Vydra (Udine) – 3 miliony eur V roce 2010 přestoupil Matěj Vydra za dvacet milionů korun z Jihlavy do Baníku. V Ostravě odehrál parádní půlrok a v červnu tehdy osmnáctiletý útočník zamířil za tři miliony eur do Udine. Ovšem v Itálii neprorazil, působil také v Belgii a od roku 2012 byl deset let v Anglii, kde oblékal dresy Watfordu, West Bromu, Readingu, Derby County a Burnley. Od letošního ledna je hráčem Viktorie Plzeň. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Milan Baroš (Liverpool) – 7 milionů eur Nejdražším hráčem, který odešel z Bazalů do jiného klubu, byl útočník Milan Baroš. Bylo mu teprve dvacet let, když v roce 2001 přestoupil do Liverpoolu, s nímž později vyhrál Ligu mistrů. Druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace poté působil i ve Francii či Turecku. Kariéru ukončil v mateřském Baníku. Foto: Profimedia.cz