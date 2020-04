Klenoty z Bazalů. Toto je 7 nejdražších hráčů Baníku Ostrava všech dob

Spekulovalo se, že ho chtějí oba milánské velkokluby či Dortmund, ovšem tehdejší útočník reprezentační jednadvacítky v roce 2003 odešel do německého Mönchengladbachu. Některé zdroje uvádí, že Václav Svěrkoš z Ostravy přestoupil za sto milionů korun, častěji se ale píše o poloviční ceně. Během premiérové bundesligové sezony dal devět branek, v dalším ročníku přidal sedm zásahů, ovšem poté se začal vytrácet ze sestavy. Hostoval v Herthě, působil v Rakousku a v roce 2007 se vrátil do Baníku. Poté si zahrál taky za Sochaux a Panionios.

Je zřejmě nejlepším defenzivním záložníkem v historii české reprezentace. Tomáš Galásek svou kariéru nastartoval v Baníku, odkud v roce 1997 odešel za více než 55 milionů korun do nizozemského Tilburgu. O tři roky později zamířil do Ajaxu, kde kapitán české reprezentace z mistrovství světa v Německu vydržel šest let.

Marek Heinz (Borussia Mönchengladbach) – 60 milionů korun

Olomoucký rodák v roce 2000 odešel ze Sigmy do Hamburku. Hrál taky za Bielefeld, odkud se přes Duklu dostal do Baníku. V tom zažil parádní ročník 2003/04, ve kterém s týmem z Ostravy vybojoval titul a řekl si o pozvánku na Euro do Portugalska. V roce 2004 taky odešel do německého Mönchengladbachu, který za něj zaplatil 60 milionů korun.

Foto: Profimedia.cz