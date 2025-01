Klenot Slavie na radaru gigantů. 4 kluby z Premier League, které zaujal Malick Diouf

V Edenu udělají vše pro to, aby Dioufa udrželi do léta, sešívaní se ovšem musí mít na pozoru. O mladého Afričana je zájem i v Anglii. Kde? Podívejte se.

Jeden z nových zájemců o Dioufovy služby? O slávistického obránce se měl přihlásit aktuálně devátý celek tabulky Premier League – Brighton. Pokud by se tímto směrem nakonec doopravdy vydal, určitě by měl slušnou šanci na místo v sestavě.

Crystal Palace

O zájmu z Crystal Palace se ví už déle. Londýnský klub nejprve poslal do Prahy nabídku ve výši 15 milionů eur, ale nepochodil. Pak měl klub částku zvednout na 17,5 milionů eur, jenže ani to nestačilo. Zkusí to znovu?

