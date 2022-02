Kladno a dál? Připomeňte si 5 českých klubů, ve kterých si zahrál útočník Tomáš Plekanec

Rytíři Kladno

Tomáš Plekanec je kladenským rodákem a jedním z líhně tamních talentů. V kladenském dresu začínal, prošel zde mládežnickými kategoriemi a v sezoně 1998/99 zasáhl i do tří extraligových zápasů. Během dalších let jeho role rostla, v ročníku 2001/02 posbíral už 23 bodů a následně odešel do zámoří.

Do Kladna se vrátil během poslední výluky NHL. V sezoně 2012/13 odehrál za Rytíře 32 zápasů, v nichž dal 21 branek a přidal 25 asistencí. Poté, co ukončil angažmá v NHL na podzim roku 2018 to byl právě mateřský klub, kam zamířil. Měl tehdy pomoci s návratem do extraligy - odehrál deset utkání v základní části, v nichž zaznamenal 12 bodů, činil se i play-off a v baráži o nejvyšší soutěž. Byl tahounem mužstva, který si držel průměr více než jednoho bodu na zápas a přivedl Rytíře mezi elitu. Nyní je už druhým rokem kapitánem týmu.

Foto: Profimedia.cz