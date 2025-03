Kinský, Souček a dál? 14 hráčů, na kterých Slavia vydělala přes 100 milionů korun

Část 1 / 15



Slavia patří dlouhodobě k významným hráčům na přestupovém trhu. Ze „sešívaného“ kádru odcházela do zahraničí taková esa jako Vladimír Šmicer, Karel Poborský či Tomáš Necid, na nichž klub pořádně vydělal. Jak vypadá žebříček 14 nejdražších hráčů, za které pražský klub utržil přes sto milionů korun? Na tuto otázku odpovídají následující kapitoly. Údaje vycházejí z portálu TransferMarkt a jsou převedeny z eur na koruny podle platných měnových kurzů v době přestupu.

Chorvatský útočník Petar Musa přišel do Slavie v roce 2017 z Interu Zaprešič coby talentovaný teenager. Sešívaní ho nejdříve vyexpedovali na hostování do Viktorie Žižkov, následně do Liberce a posléze do německého Unionu Berlín. V létě roku 2021 to vypadalo, že by se mohl protlačit do kádru, ale nakonec vyrazil na další hostování, tentokrát do portugalské Boavisty. Nejlepší střelec české ligy ze sezony 2019/20 si na jihozápadě Evropy vedl nadmíru dobře a do Edenu už se nevrátil. Portugalský klub ho koupil na začátku července 2022 za více než sto milionů korun a následně za ještě vyšší částku prodal Benfice Lisabon. Když loni v únoru přestupoval do americké MLS, zaplatil za něj Dallas v přepočtu 175 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (KAA Gent) – cca 115 milionů korun Když do Slavie dorazil v létě roku 2016 za 1,4 milionu eur z Rumunska Michael Ngadeu, moc výrazně nepůsobil. Poměrně rychle ale přesvědčil o svých kvalitách, ze středu zálohy se přesunul na post stopera, kde patřil na svém postu k nejlepším hráčům v lize. Během tří let v Edenu získal dva tituly a následně odešel za přibližně 115 milionů korun do belgického Gentu. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Necid (CSKA Moskva) – cca 120,7 milionu korun Zdálo se, že má nakročeno k parádní kariéře. Údajně okolo něho v minulosti kroužil i Real Madrid, Tomáš Necid však nakonec ještě jako mladý odešel za 120 milionů korun ze Slavie do CSKA Moskva. Pravidelně nastupoval v reprezentaci, zahrál si i na Euru ve Francii, kde z penalty těsně před koncem utkání zajistil remízu s Chorvatskem (2:2). V národním týmu nastřílel ve 44 zápasech 12 branek. Od roku 2016 se v něm ale neobjevil a další pozvánku už zcela jistě nedostane. V rozletu kariéry ho několikrát zásadně přibrzdila zranění. Foto: Profimedia.cz

Jan Kuchta (Lokomotiv Moskva) – cca 124 milionů korun Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Moskevský Lokomotiv za něj vyplatil 124 milionů korun. Angažmá v ruském klubu, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, však kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouletém hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na sto milionů korun. Foto: Profimedia.cz

David Zima (FC Turín) – cca 150,3 milionu korun Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. To měl za sebou povedenou mistrovskou sezonu 2020/21 v Edenu. V srpnu 2021 přestoupil za 150 milionů korun do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V premiérové sezoně v Serii A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V minulém ročníku odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát, a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci loňského ledna za sto milionů korun do Edenu. Foto: Profimedia.cz

Yira Sor (KRC Genk) – cca 155,7 milionu korun Nigerijský záložník Yira Sor se objevil v české nejvyšší soutěži v ročníku 2020/21 v dresu Baníku Ostrava a velmi rychle na sebe strhl pozornost nejbohatších tuzemských klubů. Spekulovalo se o jeho odchodu do Sparty, nakonec ale za mladého borce, který dal během podzimní části sezony 2021/22 tři góly a k nim přidal pět nahrávek, zaplatila přibližně 30 milionů korun konkurenční Slavia. V Edenu si perspektivního hráče neváhali pojistit až do konce roku 2026, ale příliš dlouho ho neudrželi. Předloni v lednu odešel za více než 150 milionů korun do belgického Genku. V české lize za sebou nechal vizitku s 38 odehranými zápasy, čtyřmi góly a šesti asistencemi. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Coufal (West Ham United) – cca 163,2 milionu korun Vladimír Coufal zůstal byl až do léta roku 2018 hráčem Liberce, kde patřil k pilířům defenzivních řad. Pak přestoupil do Edenu, kde se stal jedním z klíčových hráčů týmu a vysloužil si lukrativní zahraniční angažmá. Od roku 2020 hájí barvy West Hamu United v anglické Premier League. Anglický klub za něj zaplatil přes 163 milionů korun. V seniorské reprezentaci České republiky dosud odehrál 51 zápasů a vstřelil jeden gól. Foto: Profimedia.cz

Matěj Jurásek (Norwich City) – 176,6 milionu korun Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v ročníku 2020/21. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech, takže se aspoň malou měrou podílel na zisku zatím posledního mistrovského titulu. Následně byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbíral cenné minuty mezi zkušenými hráči. Na jaře roku 2022 pak hostoval ve Vlašimi. V ligové sezoně 2022/23 se už v sešívaném dresu objevil v 21 střetnutích a blýskl se šesti góly a pěti nahrávkami. V té minulé odehrál 25 zápasů, ve kterých dal pět branek a přidal k nim tři asistence. V Edenu dobře věděli, že v talentovaném mladíkovi mají uložené peníze. Jeho tržní cena šla vytrvale nahoru a od předloňského léta se zvedla z jednoho milionu na sedm milionů eur. Za tuto částku opustil v polovině ledna Prahu a zamířil do druholigového anglického Norwiche, kde podepsal smlouvu do roku 2030. Foto: Profimedia.cz

Alexander Bah (Benfica Lisabon) – cca 196,6 milionu korun Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha. Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Loni v létě přestoupil za osm milionů eur, tedy přibližně za 196 milionů korun, do Benfiky Lisabon. Foto: Profimedia.cz

Abdallah Sima (Brighton and Hove Albion) – cca 203,7 milionu korun Abdallah Sima toho ve Slavii moc neodehrál, do prvního týmu se dostal na podzim v ročníku 2020/21 poté, co jej sešívaní koupili za tři miliony korun z Táborska, na prvoligovou scénu však vlétl jako uragán. Do konce sezony nasázel v 21 utkáních jedenáct branek, zářil i v Evropské lize a dostal se také do senegalské reprezentace - přitom mu bylo teprve dvacet let. Sice měl trochu slabší jaro, trápily ho i zdravotní problémy, i tak ale zaujal takové kluby jako Arsenal, Juventus nebo Manchester United. Nakonec talentovaného mladíka koupil v létě 2021 za osm milionů eur anglický Brighton a v Edenu na něm velmi slušně vydělali. Foto: Profimedia.cz

Alex Král (Spartak Moskva) – cca 310,4 milionu korun Je mu teprve 26 let, ale v součtu všech dosavadních transferů je jedním z nejhodnotnějších českých fotbalistů historie. Záložník Alex Král se na výsluní dostal během velmi krátké doby. V lednu 2019 ho koupila za více než 20 milionů korun Slavia z Teplic, kam jej sešívaní prodali za pakatel o dva roky dříve. V Edenu se rychle vypracoval v jednu z hvězd sestavy a už v září roku 2019 za jeho podpis zaplatil ruský Spartak Moskva 310 milionů korun. Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Celkem odehrál v dresu kladivářů šest zápasů. Sezonu 2022/23 strávil na hostování v Schalke 04 a také v té následující hrál v německé Bundeslize. Spartak ho zapůjčil do konce ročníku do Unionu Berlín, kam loni v létě přestoupil jako volný hráč, ale následně byl zapůjčen do Espanyolu Barcelona. Jeho reprezentační kariéra je už také poměrně bohatá. Během uplynulých šesti let zvládl od debutu v přátelském utkání s Brazílií nastřádat už 43 startů, ve kterých zaznamenal dvě branky - obě hned ve své úvodní reprezentační sezoně 2019/20. Foto: Profimedia.cz

David Jurásek (Benfica Lisabon) – cca 334,6 milionu korun Obránce David Jurásek prošel fotbalovými akademiemi Slovácka a Brna. V dresu Zbrojovky se poprvé objevil mezi dospělými, následně si zahrál v Prostějově, odkud ho v létě roku 2021 koupila Mladá Boleslav. V barvách tohoto klubu se během podzimní části sezony 2021/22 poprvé představil v nejvyšší soutěži a okamžitě zaujal skauty bohatých domácích klubů. Psalo se o zájmu Spar

Pokračování 14 / 15 2. Antonín Kinský (Tottenham Hotspur) – cca 415,1 milionu korun Antonín Kinský už byl jednou nohou na odchodu z Edenu, kam přišel ještě jako teenager v roce 2021 z Dukly Praha. Vypadalo to, že přes Jindřicha Staňka a Aleše Mandouse cesta do branky Slavie nevede. V minulé sezoně byl na hostování v Pardubicích a pak to vypadalo, že zamíří do Liberce. Dobrá vizitka. 4 čeští brankáři, kteří působí v prestižních evropských klubech Jenže když se na mistrovství Evropy Staněk zranil, museli manažeři sešívaných změnit plány. Talentovaný mladík se stal jedničkou mezi tyčemi a v podzimní části aktuální sezony doslova zářil. Chytal v kvalifikaci o Ligu mistrů a nastupoval také ve střetnutích Evropské ligy. Jeho výkony natolik zaujaly skauty Tottenhamu, že v lednu neváhali vytáhnout z kasy ekvivalent ve výši více než 400 milionů korun a poslat jej na účet pražského klubu. V severolondýnském klubu podepsal Kinský smlouvu do roku 2031. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 1. Tomáš Souček (West Ham United) – cca 542,9 milionu korun Tomáš Souček by několik sezon motorem Slavie, s níž vybojoval dva mistrovské tituly. V lednu roku 2020 odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Když se tyto částky sečtou a převedou na českou měnu v aktuálním kurzu v době těchto transakcí, vyjde nám více než půl miliardy korun. Foto: Profimedia.cz