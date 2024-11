Kinský, brankář ze Švédska či Staněk. Kdo bude na jaře jedničkou Slavie?

Pokračování 3 / 5

Jindřich Staněk

Do Slavie přišel před rokem z Plzně. V Edenu se stal jedničkou, odchytal dobré jaro a nastoupil i na EURU. Jenže v závěrečném utkání skupiny proti Turecku se zranil a od té doby je mimo hru. Co s ním bude dál? V prosinci by se měl vrátit do akce, v lednu se zapojit do přípravy. Pak se chce porvat o post jedničky, ale taky o svou budoucnost. „Řeknu to na rovinu, ví to i pan Tvrdík a vedení. Můj cíl je dostat se ven, do Anglie, Německa. Ten budu mít vždycky a jestli se to povede, to se uvidí. Teď musím Slavii vrátit to, proč mě přiváděla. To jsou poháry, titul,“ uvedl v Desítce Pavla Horvátha.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia