Kinský a spol. 11 talentovaných mladých gólmanů do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy

I když fotbaloví brankáři mají obecně delší životnost než útočníci, i oni jednou vyklidí místo mladým dravcům. Na evropských trávnících poskakuje mezi tyčemi dost hráčů, kteří brzy nahradí současné gólmanské superhvězdy. V následujících kapitolách najdete 11 borců, jimž ještě nebylo 23 let, ze kterých (zřejmě) rostou mimořádné brankářské osobnosti.

Pokračování 2 / 12 11. Tiago Pereira Cardoso (Borussia Mönchengladbach) – 19 let Lucembursko patří mezi fotbalové trpaslíky, ale i tato malá země může vyprodukovat velký brankářský talent. Devatenáctiletý Tiago Pereira Cardoso takovým borcem může být. V rozvoji jeho talentu mu pomohl odchod do Německa v roce 2022, kdy se stal hráčem Mönchengladachu. Bílá místa na mapě NHL. 4 kluby, ve kterých nikdy nechytal český gólman Premiéru v nejvyšší německé soutěži si odbyl letos na začátku března. Byl to vítězný debut na hřišti Heidenheimu navíc ozdobený čistým kontem. Podruhé se dostal do branky neplánovaně, když o necelé dva týdny později nahrazoval v 71. minutě utkání proti Brémám mezi tyčemi zraněného kolegu Jonase Omlina. Do konce zápasu neinkasoval a přispěl k výhře 4:2. Od té doby zvládl další dvě bundesligové střetnutí a ještě ani jednou nepoznal chuť porážky. Na kontě má už také čtyři zápasy v lucemburské seniorské reprezentaci. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou cenu na 300 tisíc eur, ale vypadá to, že poletí rychle nahoru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 10. Razvan Sava (Udine) – 22 let Od konce února je rumunský brankář Udine Razvan Sava na marodce se zlomeným prstem. Než jej zranění vyřadilo ze hry, zvládl v aktuálním ročníku italské Serie odchytat 12 utkání, ve kterých udržel čtyřikrát čisté konto. Pořádně drahé rukavice. 17 nejdražších brankářských přestupů ve fotbalových dějinách Bez tří centimetrů dva metry vysoký obr přišel na Apeninský poloostrov loni v létě z Kluže, nebylo to ale poprvé, co lapal míče na italských pažitech. Už jako dorostenec prošel akademiemi Juventusu, Pescary, Lecce a Turína. V současném působišti má smlouvu do roku 2029, takže v klubu s ním dlouhodobě počítají. Jeho současná cena činí podle portálu TransferMarkt dva a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 9. Kaua Santos (Eintracht Frankfurt) – 21 let Předloni v létě získal Frankfurt z Flamenga talentovaného brazilského brankáře Santose. S Eintrachtem podepsal smlouvu až do roku 2030 a v aktuálním ročníku už odchytal prvních osm utkání v nejvyšší německé lize a tři střetnutí v Evropské lize. Je to typ mohutného gólmana, který výborně reaguje na střely zblízka a díky fyzickým parametrům pokrývá celou branku. Často vybíhá mimo pokutové území a zapojuje se aktivně do hry. Zapracovat by měl ještě na koncentraci a dlouhých výkopech a nahrávkách. Jeho nynější hodnotu vyjadřuje portál TransferMarkt částkou 2,5 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 8. Karl Hein (Real Valladolid) – 22 let Estonec Karl Hein je jedním z brankářů, které má pod smlouvou londýnský Arsenal, ale v aktuálním ročníku se otrkává na hostování ve španělské La Lize v dresu Valladolidu. Navzdory tomu, že je v nejhorším celku soutěže, který se krčí na dně tabulky, vede si poměrně dobře, jelikož má pevné místo jedničky mezi tyčemi. V nejvyšší soutěži na Pyrenejském poloostrově odchytal 28 střetnutí a dvakrát udržel čisté konto. Zdi před brankou. Toto jsou 3 nejlepší gólmanské dvojice v aktuální sezoně NHL O tom, že je velkou osobností, svědčí i fakt, že ve věku 22 let má na kontě 37 utkání v národním týmu a nosí v něm na ruce kapitánskou pásku. Na Emirates Stadium má smlouvu do konce sezony 2025/26 a jeho aktuální cena se pohybuje kolem tří milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 7. Zion Suzuki (Parma) – 22 let Ročník 2023/24 strávil japonský brankář Zion Suzuki na hostování v belgickém St. Truidenu a stačilo to k tomu, aby na sebe upoutal pozornost skautů z celé Evropy. Nakonec jej loni v létě za sedm a půl milionu eur ulovila italská Parma a on nyní pravidelně chytá v Serii A. V současné sezoně má na kontě 30 ligových utkání a pět vychytaných nul. Jeho cena za necelý rok vyskočila na 14 milionů eur a vypadá to, že bude nadále růst. V Parmě má podepsaný kontrakt do roku 2029. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 6. Filip Jörgensen (Chelsea) – 22 let Trochu to vypadá, že v Chelsea někdo trpí brankářskou mánií, která jej v posledních letech neustále nutí nakupovat drahé gólmany. Od léta 2023 totiž londýnský klub koupil několik mužů v rukavicích v souhrnné hodnotě desítek milionů eur. Nejdražším z nich byl na konci loňslého července dánský reprezentant do 21 let Filip Jörgensen, za kterého poslali Blues do španělského Villarrealu přes 24 milionů eur. Za sebou měl v tu chvíli jedinou vydařenou sezonu v La Lize. Na Stamford Bridge podepsal sedmiletou smlouvu, která vyprší v roce 2031. V aktuálním ročníku odchytal šest střetnutí v Premier League a sedmkrát nastoupil v Konferenční lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 5. Guillaume Restes (FC Toulouse) – 20 let Má teprve 20 let, ale už druhým rokem chytá v roli jedničky v nejvyšší francouzské soutěži. Guillaume Restes je mimořádným brankářským talentem, o čemž může svědčit i fakt, že portál TransferMarkt jeho současnou cenu vyčísluje na 20 milionů eur. To je na gólmana v jeho věku nesmírně vysoká částka. Odchovanec Toulouse, kde nadále působí a má podepsanou smlouvu do roku 2028, odchytal v současném ročníku Ligue 1 třiadvacet zápasů, v nichž devětkrát udržel čisté konto. Před rokem byl platným členem reprezentace galského kohouta, která na olympijském turnaji v Paříži vybojovala stříbrné medaile. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 4. Antonín Kinský (Tottenham Hotspur) – 22 let Antonín Kinský už byl jednou nohou na odchodu z Edenu, kam přišel ještě jako teenager v roce 2021 z Dukly Praha. Vypadalo to, že přes Jindřicha Staňka a Aleše Mandouse cesta do branky Slavie nevede. V minulé sezoně byl na hostování v Pardubicích a pak to vypadalo, že zamíří do Liberce. Kinský, Souček a dál? 14 hráčů, na kterých Slavia vydělala přes 100 milionů korun Jenže když se na mistrovství Evropy Staněk zranil, museli manažeři sešívaných změnit plány. Talentovaný mladík se stal jedničkou mezi tyčemi a v podzimní části aktuální sezony doslova zářil. Chytal v kvalifikaci o Ligu mistrů a nastupoval také ve střetnutích Evropské ligy. Jeho výkony natolik zaujaly skauty Tottenhamu, že v lednu neváhali vytáhnout z kasy ekvivalent ve výši více než 400 milionů korun a poslat jej na účet pražského klubu. V severním Londýně podepsal Kinský smlouvu do roku 2031. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 3. Noah Atubolu (SC Freiburg) – 22 let Tým Freiburgu bojuje v Bundeslize o účast v příštím ročníku evropských pohárů a velkou zásluhu na tom má i dvaadvacetiletý gólman Noah Atubolu. Mladý borec, který prošel všemi německými reprezentačními výběry od šestnáctky až po jednadvacítku, má všechny předpoklady, aby se jednou postavil mezi tyče i v seniorském národním celku. Urostlý brankář, který má pověst specialisty na penalty, je odchovancem Freiburgu, momentálně je však se zraněným ramenem na marodce. V aktuální ligové sezoně odchytal 24 utkání, v nichž udržel desetkrát čisté konto. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 2. Bart Verbruggen (Brighton and Hove Albion) – 22 let Holandsku vyrůstá další skvělý brankář v sobě Barta Verbruggena. Ve 22 letech už má na kontě dvě desítky odchytaných utkání v seniorské reprezentaci a druhým rokem je oporou Brightonu v anglické Premier League, kam přišel v roce 2023 za 20 milionů eur z bruselského Anderlechtu. Bezmála dva metry vysoký pořízek se na ostrovech rychle etabloval mezi nejlepší brankáře a jeho tržní hodnota vytrvale roste – nyní ji portál TransferMarkt vyjadřuje částkou 25 milionů eur. V jihoanglickém klubu má podepsanou smlouvu do roku 2028, ale je otázkou, zda tam dlouho vydrží, protože se píše o zájmu Barcelony a Bayernu Mnichov o jeho podpis. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 1. James Trafford (Burnley) – 22 let V Manchesteru City pro něj neměli místo, a tak se předloni v létě stěhoval James Trafford po sérii několika hostování za 15 milionů liber do Burnley, kde rozhodně nemohou tohoto nákupu litovat. Mladý gólman si okamžitě pojistil místo mezi tyčemi a odvádí velmi dobrou práci. Mužstvo sice sestoupilo z Premier League, ale díky Traffordovým výkonům v Championship má nakročeno k rychlému návratu mezi elitu. Slavná jména i sázky na budoucnost. 12 hráčů, o nichž se píše v souvislosti s přestupem do Manchesteru United Odchovanec Citizens a člen všech mládežnických reprezentačních výběrů Albionu odchytal v současné sezoně 39 střetnutí a udržel sedmadvacetkrát čisté konto. V Burnley má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale je téměř jisté, že jestliže přijde nějaká lukrativní nabídka na jeho přestup, pak se bude stěhovat. Zájem má Newcastle United, ale především Manchester United, jak píše portál Goal.com. Foto: Profimedia.cz