Ke Stanley Cupu má pomoct i Rittich. 4 brankáři, kteří už letos oblékli dres Toronta

Jake Campbell

Při Andersonově absenci se do brány Toronta postavil Jake Campbell. Devětadvacetiletého gólmana získal v prvním kole draftu roku 2010 Dallas, v tom ale nikdy moc prostoru nedostal, a tak později zamířil do Los Angeles. Loni přišel do Toronta a letos ve dvanácti duelech vychytal jedenáct vítězství. Toronto v něm našlo novou spolehlivou jedničkou a zřejmě i muže, který klub povede do bojů o Stanley Cup. Nebo to všechno nakonec bude jinak?

Foto: Profimedia.cz