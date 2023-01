Když Viktorka šokuje. 7 nejpřekvapivějších ligových porážek Plzně na domácím hřišti

Viktorka byla dlouho průměrným (a často i podprůměrným) ligovým týmem. To se ale v sezoně 2010/11 změnilo a Plzeň je od té doby každý rok jedním z aspirantů na titul. Jenže i západočeský tým někdy „uletí“ a na domácím hřišti se postará o pořádnou senzaci. Sedm nejpřekvapivějších porážek Viktorky na plzeňském stadionu si připomeňte v následujících kapitolách.

Viktorka toužila po obhajobě titulu. Na první místo jí chybělo šest bodů, na druhou příčku tři. To byl úkol, který se dal zvládnout. Jenže ve dvacátém kole přijela na západ Čech Olomouc a vyhrála 4:0. Všechny góly padly až po přestávce, Horváth, Darida a spol. už odpověď nenašli a v konečném součtu jim chyběly tři body na mistrovský Liberec.

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 0:2 (2019/20)

Plzeňští fotbalisté vstoupili do ligového ročníku 2019/20 ve velkém stylu a z prvních tří zápasů vybojovali plný počet bodů. Pak ovšem jen remizovali 0:0 na hřišti Bohemians a v dalším střetnutí šokovali své fanoušky v souboji se Slováckem. Jen tři dny poté, co vypadli v předkole Evropské ligy s Antverpami dostal deprimovaný celek další ťafku. Hosté poprvé udeřili na konci první půle a definitivně poslali Viktorku do kolen v 61. minutě brankou Zajíce.

Foto: Profimedia.cz