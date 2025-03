Když vedl Spartu cizinec. 6 zahraničních trenérů, kteří dosud šéfovali letenskému týmu

Slavia se před několika lety pustila do experimentu s Alexem Pastoorem, Ve Spartě zase dali důvěru Andreovi Stramaccioimu. Ani jeden krok nevyšel a pražské kluby se posléze opět vydaly českou cestou. Stramaccioni však nebyl prvním a ani posledním cizincem, který byl trenérem Sparty, a ne všichni byli neúspěšní jako Ital. Jména všech šesti zahraničních koučů, kteří dosud působili na Letné, najdete v následujících kapitolách.

Jürgen Sundermann

Experiment, který příliš nevyšel. Jürgen Sundermann, jenž odehrál jeden zápas v německé reprezentaci, přišel do Sparty v roce 1994, bývalý kouč Herthy Berlín nebo Schalke 04 byl ale už po 19. kole nahrazen Jozefem Jarabinským.

„Když jsem přišel, byl tým ve spodních patrech tabulky. To se nedá změnit ze dne na den a taky jsme na začátku nějaké zápasy prohráli. V zimě mi prezident Petr Mach řekl, že pokud nezískáme titul, nebude mít finanční možnosti na to, aby dodržel mou tříletou smlouvu. Na konci sezony bych musel skončit. To mě velmi překvapilo. Pak jsme se začali zlepšovat a klub nejen že chtěl mou smlouvu dodržet, ale dokonce prodloužit. Já jsem ale prezidentovi řekl, že mě jeho reakce v zimě strašně zklamala, a odešel jsem,“ uvedl později pro iSport.cz. Sparta tehdy zpackanou sezonu zvládla napravit a vyhrála o sedm bodů před Slavií.

Foto: YouTube.com