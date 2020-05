Když udeří vyšší moc. 3 hráči Slavie, které koronavirus může připravit o životní přestupy

Nejlepší ligový gólman zažil docela pernou zimu. Nejprve okolo něj kroužilo Nice, které za pětadvacetiletého brankáře nabízelo 400 milionů eur, poté ale Ondřej Kolář prodloužil smlouvu v Edenu až do roku 2024. Zájemci o jeho služby v zahraničí určitě jsou, nikdo teď ale zřejmě nenabídne tak vysokou částku, jakou by si Tvrdík a spol. přáli.

Peter Olayinka

Nigerijský reprezentant prochází složitým obdobím. Do akce nemohl kvůli koronaviru, Peter Olayinka si však na začátku května ještě během tréninku zlomil lýtkovou kost a Slavii by měl chybět tři měsíce. V zimě okolo něj kroužil AS Řím, teď si ale čtyřiadvacetiletý křídelník bude muset na „velký“ přestup počkat.

Foto: Profimedia.cz