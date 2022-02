Když to tam padá obráncům. Toto jsou 4 nejlépe střílející zadáci v aktuálním ročníku Fortuna ligy

Kdo by mohl získat v aktuální sezoně titul „obránce-kanonýra“? Čtyři borce, kteří k tomu mají momentálně nejblíže, najdete v následujících kapitolách.

Talentovaný slovenský stoper Dávid Hancko odehrál v české lize dvě minulé sezony, ve Spartě byl však jen na hostování z italské Fiorentiny. To se ovšem loni v létě změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze čtyřiadvacetiletého reprezentačního beka udělalo čtvrtou nejdražší posilu v klubové historii.

2. Radim Řezník (Viktoria Plzeň) – 4 branky v 16 zápasech

Radim Řezník kroutí už jedenáctou sezonu v Plzni, kam přišel v roce 2011 z Baníku Ostrava. Dlouhá léta patřil k nejlepším hráčům Viktorky i k elitním obráncům celé soutěže, v minulém ročníku však ztratil místo v základní sestavě a byl vyexpedován na hostování do Mladé Boleslavi. Do aktuální sezony ale opět nastoupil jako člen zahajovací jedenáctky a po podzimní části sezony má na kontě čtyři branky a tři asistence. Na západě Čech má podepsaný kontrakt do konce ročníku. Je pravděpodobné, že smlouvu prodlouží.

Foto: Profimedia.cz