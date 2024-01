Když to tam padá obráncům. Toto je 6 nejlépe střílejících beků v aktuálním ročníku Fortuna ligy

Kdo by mohl získat v aktuální sezoně pomyslný titul pro nejlepšího „obránce-kanonýra“? Šest borců, kteří k tomu mají momentálně nejblíže, najdete v následujících kapitolách.

V Olomouci dobře vědí, že je to nesmírně perspektivní hráč a že v něm dřímá slušný (finanční) potenciál, ale hrozí, že talentovaného levého beka ztratí zadarmo. Stávající smlouva mu totiž vyprší po aktuálním ročníku, a pokud ji neprodlouží, bude moci odejít zadarmo. Není tedy vyloučeno, že jej Hanáci pustí na novou adresu už během lednového přestupního termínu. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na jeden milion eur.

Čtyřiadvacetiletý zadák Ondřej Zmrzlý je odchovancem olomoucké Sigmy. V hanáckém klubu nyní kroutí pátou prvoligovou sezonu a vede si v ní velmi dobře. V 18 zápasech vstřelil tři góly a zaznamenal pět asistencí. Všechny podzimní utkání odehrál v základní sestavě a na hřišti byl od první do poslední minuty.

Pokračování 3 / 7

5. Robin Hranáč (Viktoria Plzeň) – 3 branky v 17 zápasech

Od prosince 2022 vyskočila tržní cena obránce Robina Hranáče na sedminásobek. Podle portálu TransferMarkt nyní činí přibližně 42 milionů korun a během jarní části sezony může vyrůst ještě výš. Třiadvacetiletý zadák se vrátil v létě z hostování v Pardubicích zpět do Plzně a vybojoval si místo v základní sestavě. Na podzim odehrál 17 utkání a pokaždé byl v základní sestavě a hrál až do závěrečného hvizdu. Přímo se podílel na čtyřech brankách – tři sám vstřelil a na jednu nahrál. Už nyní je jasné, že zažívá životní sezonu. Ve Viktorce má podepsanou smlouvu do roku 2025.

Foto: Profimedia.cz