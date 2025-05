Když to střílí nejen v lize. 6 nejlepších kanonýrů v historii české pohárové soutěže

Pokračování 2 / 7

6. Pavel Moulis – 21 gólů



Čtvrtfinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: FK Teplice - FK Mladá Boleslav, 7. dubna 2021 v Teplicích. Pavel Moulis z Teplic v souboji s Radimem Řezníkem (vlevo) a Tomášem Malínským z Boleslavi. Moulis vstřelil v utkání dvě branky a zařídil výhru 2:1. (Foto: Profimedia.cz)

Nenápadný, ale spolehlivý. Tak by mohla znít charakteristika nyní čtyřiatřicetiletého Pavla Moulise. Několik let patřil k oporám Teplic a na severu Čech se fotbalově našel. Nějaký čas dokonce patřil mezi nejtvořivější záložníky v lize. V aktuální sezoně byl do ledna hráčem pražské Dukly. V ligovém zápase se netrefil ani jednou, ale třikrát skóroval v pohárovém utkání a stal se šestým hráčem v historii, který v této soutěži překonal hranici dvaceti vstřelených branek.