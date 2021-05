Když tečou nervy. 8 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých rozhodčí rozdal nejvíc karet

Od sezony 1999/2000 se v české první fotbalové lize odehrálo osm utkání, v nichž rozhodčí sahali do kapsičky pro žlutou nebo červenou kartu alespoň dvanáctkrát. Všechny tyto rekordní žně si můžete připomenout v následujících kapitolách.

Rozhodčí Ondřej Berka se s taháním karet z kapsy nerozpakoval. Ukázal jich rovný tucet a většinu - osm - jich viděli domácí fotbalisté. Na obou stranách se také po udělení druhé žluté červenalo. V obou případech to bylo až v dramatickém závěru utkání. V 87. minutě šel předčasně pod sprchy ostravský Jirásek, jen o pár minut později ho na druhé straně následoval Tecl.

Všechny čtyři branky v utkání Žižkova s Jabloncem v sezoně 2000/01 padly už v první půli. Domácí Viktorka vedla ve 33. minutě už 2:0, ale nedlouho před odchodem do kabin Severočeši srovnali. I když ve druhé pětačtyřicetiminutovce už necelé tři tisícovky diváků gól neviděly, nuda to nebyla, protože se hrál karetní mariáš.

Viktoria Žižkov - Viktoria Plzeň 3:3 (2001) - 12 karet

Hodně gólů, hodně karet. Hrstka diváků, kteří přišli v květnu roku 2001 na utkání dvou Viktorek do hlediště žižkovského stadionu, nebyla ochuzena o nic. Rozhodčí Josef Dvořáček sahal dvanáctkrát do kapsičky a deseti fotbalistům zažlutil před očima. Dvěma z nich rovnou dvakrát, takže následně viděli i červenou kartu.

Západočeši otevřeli karetní i brankový účet. Zatímco ten první už v první půli, ten druhý až po přestávce, kdy už domácí hráli v deseti poté, co těsně před odchodem do kabin viděl druhou žlutou Antonín Mlejnský, Přesto dokázali Pražané stáhnout dvougólové manko. Když vyrovnávali na 2:2, hráli už bez jednoho hráče také Plzeňští poté, co se v 70. minutě poroučel ze hřiště Ondřej Zapoměl. Posledních dvacet minut se tak hrálo opět v rovnovážném stavu. Oba týmy vstřelily ještě po gólu, ale blíže k vítězství byli Žižkovští, jenže Luděk Stracený neproměnil v 79. minutě penaltu.

Karty: 26. Mlejnský, 29. Mikulík, 82. Pižanowski, 83. Pospíšil - 19. Pleško, 21. César Montezine, 66. Bartoš, 67. Zapoměl, 80. Švejnoha, 90. Šilhavý. Navíc 45. Mlejnský (ŽIŽ) - 70. Zapoměl (PLZ) - červené karty.

