Když tečou nervy. 14 zápasů v české nejvyšší soutěži, ve kterých sudí rozdali nejvíc karet

V samostatné české nejvyšší fotbalové soutěži se dosud odehrálo 14 utkání, v nichž rozhodčí sahali do kapsičky pro žlutou nebo červenou kartu alespoň dvanáctkrát. Všechny tyto rekordní žně si můžete připomenout v následujících kapitolách.

Sparta Praha – Slavia Praha 1:0 (2021) – 12 karet Derby pražských „S" z října roku 2021 se zapsalo do historie samostatné české nejvyšší soutěže díky počtu udělených karet. Rozhodčí Ondřej Berka se s hráči nemazlil a ukázal jedenáctkrát žlutou a jednou červenou. Zápas desátého kola sledovalo na Letné 17 tisíc fanoušků a šlo o souboj aktuálně třetího a druhého týmu tabulky. První kartu viděl v 28. minutě Aiham Ousou, jemuž se podruhé zažlutilo před očima pár minut před koncem prvního poločasu. Po jeho faulu kopali domácí přímý kop, který proměnil Lukáš Haraslín a vstřelil svůj první gól v sezoně. V nervózní druhé půli už žádná další branka nepadla, zato žlutých karet rozdal arbitr ještě osm. Karty: 38. Pavelka, 73. Dočkal, 83. Sáček, 94. Nita - 28. Ousou, 45. Kuchta, 78. Krmenčík, 82. Bah, 95. Traoré, 97. Bořil. Navíc 41. Ousou (SLA) - červená karta Foto: Profimedia.cz

Sparta Praha – FK Jablonec 1:1 (2021) – 12 karet Utkání osmého kola Sparty s Jabloncem na Letné v sezoně 2021/22 sledovalo přes osm tisíc diváků a možná, že si připadali, jako by hleděli na partii mariáše. Rozhodčí Pavel Orel měl asi po závěrečném hvizdu unavenou pravačku, jak tasil jeden žlutý trumf za druhým. Celkem jich ukázal tucet. Čtyřikrát ohodnotil „výkony" domácích a osmkrát ocenil kartou hostující borce. Už v šesté minutě viděl první žlutou Jaroslav Zelený z Jablonce a do přestávky tahal sudí sudí kartu z kapsičky ještě třikrát. V hodně emotivním druhém poločase si ji mohl klidně nechat celou dobu v ruce, aby se nezdržoval. Zatímco na karetní tresty hosté vyhráli, na góly skončil zápas nerozhodně 1:1. Karty: 34. Pavelka, 52. Vindheim, 77. Karlsson, 92. Karabec - 6. Zelený, 15. Čvančara, 20. Kratochvíl, 44. Krob, 53. Kubista, 72. Houska, 76. Považanec, 86. Malínský Foto: Profimedia.cz

Baník Ostrava – Slavia Praha 2:2 (2020) – 12 karet Slavia na konci sezony 2019/20 v Ostravě dvakrát vedla, nejprve po brance Stanciua a pak díky zásahu Masopusta v nastavení, ale Baníku se pokaždé podařilo srovnat. Na 1:1 upravil v první půli Svozil a v sedmé minutě nastaveného času stanovil konečný výsledek Stronati. Kvůli koronavirovému šílenství se hrálo bez diváků, takže fanoušci byli kromě gólů ochuzeni i o pořádnou karetní smršť. Rozhodčí Ondřej Berka se s taháním karet z kapsy nerozpakoval. Ukázal jich rovný tucet a většinu - osm - jich viděli domácí fotbalisté. Na obou stranách se také po udělení druhé žluté červenalo. V obou případech to bylo až v dramatickém závěru utkání. V 87. minutě šel předčasně pod sprchy ostravský Jirásek, jen o pár minut později ho na druhé straně následoval Tecl. Karty: 19. Stronati, 59. Procházka, 61. Potočný, 69. Jánoš, 70. Kaloč, 80. Jirásek, 91. Fleišman - 58. Tecl, 89. Zima, 92. Yusuf. Navíc 87. Jirásek (OST) - 96. Tecl (SLA) - červené karty. Foto: Profimedia.cz

Slovan Liberec – Sparta Praha 1:1 (2017) – 12 karet Byla to podívaná jaksepatří a jednu z hlavních rolí v ní hrál rozhodčí Miroslav Zelinka. Fotbalisté Sparty remizovali ve třetím ligovém kole sezony 2017/18 v Liberci 1:1, ačkoliv vedli od 27. minuty po trefě Martina Frýdka a domácí navíc přišli po přestávce o dva vyloučené hráče - Ondřeje Kerbra a Ondřeje Kúdelu. Domácí přesto dokázali proti favoritovi srovnat po dorážce Radima Breiteho. Navíc i na sparťanské straně nedohrál po druhé žluté kartě Eldar Čivič. Celkem viděli diváci 12 karet. Karty: 31. Kúdela, 56. Kerbr, 56. Ševčík, 82. Coufal - 19. Sáček, 49. Mandjeck, 57. Ben Haim, 61. Čivič, 82. Rosický. Navíc 55. Kúdela (LIB), 57. Kerbr (LIB) - 71. Čivič (SPA) - červené karty.

Viktoria Plzeň – Sparta Praha 0:0 (2007) – 12 karet Rozhodčí Radek Kocián se v tomto výběru podepsal hned pod dvě karetní smrště v jednom ligovém utkání. V rámci programu druhého ligového kola v sezoně 2007/08 řídil souboj Plzně se Spartou, ve kterém sice diváci branku neviděli, ale žlutilo se jim před očima ještě po příchodu domů. První kartu viděl už 11. minutě hostující Limberský a pár minut po něm jeho spoluhráč Kisel. Pak už to frčelo až do konce. Ještě v poslední minutě sáhl Kocián dvakrát do kapsičky a ukázal žlutou domácím hráčům Procházkovi a Zakopalovi, a Sparťanovi Rezkovi. Domácí Smola viděl po druhé žluté i červenou. Karty: 36. Fillo, 40. Müller, 46. Smola, 66. Trapp, 73. Malár, 90. Procházka, 90. Zakopal - 11. Limberský, 15. Kisel, 68. Matušovič, 90. Rezek. Navíc 59. Smola (PLZ) - červená karta. Foto: Profimedia.cz

Viktoria Žižkov – Viktoria Plzeň 3:3 (2001) – 12 karet Hodně gólů, hodně karet. Hrstka diváků, kteří přišli v květnu roku 2001 na utkání dvou Viktorek do hlediště žižkovského stadionu, nebyla ochuzena o nic. Rozhodčí Josef Dvořáček sahal dvanáctkrát do kapsičky a deseti fotbalistům zažloutil před očima. Dvěma z nich rovnou dvakrát, takže následně viděli i červenou kartu. Západočeši otevřeli karetní i brankový účet. Zatímco ten první už v první půli, ten druhý až po přestávce, kdy už domácí hráli v deseti poté, co těsně před odchodem do kabin viděl druhou žlutou Antonín Mlejnský, Přesto dokázali Pražané stáhnout dvougólové manko. Když vyrovnávali na 2:2, hráli už bez jednoho hráče také Plzeňští poté, co se v 70. minutě poroučel ze hřiště Ondřej Zapoměl. Posledních dvacet minut se tak hrálo opět v rovnovážném stavu. Oba týmy vstřelily ještě po gólu, ale blíže k vítězství byli Žižkovští, jenže Luděk Stracený neproměnil v 79. minutě penaltu. Karty: 26. Mlejnský, 29. Mikulík, 82. Pižanowski, 83. Pospíšil - 19. Pleško, 21. César Montezine, 66. Bartoš, 67. Zapoměl, 80. Švejnoha, 90. Šilhavý. Navíc 45. Mlejnský (ŽIŽ) - 70. Zapoměl (PLZ) - červené karty. Foto: Profimedia.cz

Viktoria Žižkov – FK Jablonec 2:2 (2000) – 12 karet Všechny čtyři branky v utkání Žižkova s Jabloncem v sezoně 2000/01 padly v první půli. Domácí Viktorka vedla ve 33. minutě už 2:0, ale nedlouho před odchodem do kabin Severočeši srovnali. I když ve druhé pětačtyřicetiminutovce už necelé tři tisícovky diváků gól neviděly, nuda to nebyla, protože se hrál karetní mariáš. Rozhodčí Vítězslav Holub nestačil tahat barevné kartičky z kapsy. Na domácí straně ji vidělo šest hráčů, z nichž Luděk Stracený hned dvakrát a hřiště opustil v 70. minutě. Jablonečtí viděli pětkrát žlutou, která se v případě Josefa Laštovky změnila v 81. minutě v červenou. Karty: 22. Stracený, 45. Hunal, 45. Pižanowski, 49. Chihuri, 54. Mlejnský, 78. Šmarda - 30. Hübschman, 45. Flachbart, 65. Vodehnal, 79. Laštovka. Navíc 70. Stracený (ŽIŽ) - 81. Laštovka (JAB) - červené karty. Foto: Profimedia.cz

Sigma Olomouc – Dynamo České Budějovice 1:1 (1996) – 12 karet Když ve druhé minutě vstřelil hostující Jan Saidl úvodní gól Českých Budějovic na hřišti Olomouce, naznačil tím, že čtyři a půl tisíce diváků na Andrově stadionu uvidí něco neobvyklého. Skóre utkání srovnal po půlhodině hry vlastňákem Jan Švantner, to už ale bylo v zápisu také šest borců se žlutou kartou a jeden z nich - svěřenec kouče Karla Brücknera (na snímku) Jiří Povišer - viděl dokonce červenou. Ve druhém poločase vytáhl sudí Evžen Amler žlutou kartu z kapsičky ještě pětkrát. Karty: 22. Povišer, 39. Šmarda, 45. Hollý, 48. Kerbr, 80. Balcárek - 15. Fujdiar, 27. Nešický, 30. Švantner, 31. Holec, 51. Babka, 75. Mejdr. Navíc 33. Povišer (OLO) - červená karta. Foto: Profimedia.cz

Viktoria Žižkov – Bohemians Praha 3:4 (1995) – 12 karet Pražské derby žižkovské Viktory s Klokany v sezoně 1994/95 přineslo nejen spoustu gólů, ale také pořádnou nadílku karet, z nichž tři měly červenou barvu. V souboji 17. ligového kola na sebe narazily celky z opačných pólů tabulky. Domácí figurovali na třetí příčce, zatímco Bohemka s brankářem Jaromírem Blažkem (na snímku) byla čtrnáctá a bojovala o záchranu. A bojovala srdnatě, protože už po 19 minutách vedla 2:0. Domácí ve druhém poločase srovnali krok a čtvrt hodiny před koncem dokonce vyrovnali na 3:3, výhru a tři body však nakonec hostům vystřelil v 85. minutě Robert Neumann, po jehož brance viděl červenou Miroslav Kordule a nedlouho po něm se odšoural do sprch po druhé žluté také Karel Poborský. Bohemka hrála v deseti celou druhou pětačtyřicetiminutovku zásluhou vyloučení Martina Vrtišky. Karty

Pokračování 11 / 15 Slavia Praha – Sparta Praha 1:1 (2023) – 13 karet V utkání devátého kola sezony 2023/24 nešlo v derby Slavie se Spartou o nic méně než o první místo v tabulce. Domácí byli před zápasem druzí a Letenští trůnili v čele. Před téměř dvaceti tisíci diváky řídil střetnutí sudí Ladislav Szikszay a zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by ho měla bolet ruka z tahání karet z kapsy. První půle nepřinesla žádný gól a žlutilo se jen dvakrát - napomenuti byli hostující Preciado a Olatunji. Po přestávce se ale na hřišti začalo divočit a kromě dvou červených karet pro Jana Bořila a Ladislava Krejčího byli vyloučeni i zástupci technického personálu - na domácí straně Pavel Řehák a na hostující Miroslav Baranek. Karty: 69. Ogbu, 81. Zafeiris, 90. Chytil, 91. Wallem, 95. Schranz - 22. Preciado, 32. Olatunji, 73. Panák, 82. Laci, 84. Pešek, 101. Haraslín. Navíc 88. Bořil (SLA) - 88. Krejčí (SPA) - červené karty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 15 Slovan Liberec – Slavia Praha 0:0 (2018) – 13 karet V dubnu roku 2018 přijela do Liberce pražská Slavia vedená koučem Jindřichem Trpišovským, jenž ještě na podzim předchozího roku trénoval právě severočeský tým. Pod Ještědem nedlouho předtím působili také Tomáš Souček, Ondřej Kúdela či Jan Sýkora a tak bylo o emoce postaráno. Vzduchem létala jedna karta za druhou. Aktivnějším sběratelem karet byla Slavia, jejíž hráči dostali osm žlutých. Konkrétně je vyfasovali Tecl, Ngadeu, Sýkora, Danny, Hromada, Kúdela, Souček a Bořil. Na straně Liberce se žlutili Coufal, Folprecht, Kerbr, Hladký a Pulkrab, který byl dokonce vyloučen. Zatímco karet viděli diváci rekordní počet, gólů se nedočkali. Karty: 26. Coufal, 39. Folprecht, 56. Pulkrab, 70. Hladký - 27. Tecl, 34. Ngadeu Ngadjui, 41. Sýkora, 63. Danny, 74. Hromada, 86. Kúdela, 88. Souček, 90. Bořil. Navíc 77. Pulkrab (LIB) - červená karta. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 15 Zbrojovka Brno – Dukla Praha 1:3 (2012) – 13 karet V listopadu roku 2012 se v rámci 13. ligového kola střetli sousedé v tabulce - sedmá Zbrojovka hostila osmou Duklu. Zatímco v první půli, po níž Pražané vedli už 2:0, byla tasena jediná žlutá karta, ve druhém poločase se s nimi roztrhl pytel. Hosté od 73. minuty dostali šest žlutých, navíc domácí Sus vyfasoval i červenou. Sudí Pavel Královec nakonec vytáhl 13 karet. Karty: 35. Pašek, 46. Kaufman, 61. Sus, 79. Zavadil, 85. Škoda, 90. Brabec - 73. Vorel, 74. Štetina, 77. Gedeon, 78. Berger, 83. Vrzal, 90. Marek. Navíc 68. Sus (BRN) - červená karta. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 15 Bohemians 1905 – 1. FK Příbram 1:0 (2009) – 13 karet Zápas Klokanů s Příbramí v rámci 14. ligového kola v sezoně 2009/10 začal pěkně zostra a už v první minutě vyfasoval žlutou kartu hostující Videgla. Na straně hostů se žlutilo ještě čtyřikrát, Hartig s Kaufmanem z Bohemians však viděli dokonce červené karty. Kaufman ale ještě dříve, než odešel předčasně pod sprchy, vstřelil v 32. minutě jediný gól utkání. Karty: 21. Roth, 24. Rychlík, 36. Hartig, 73. Štohanzl, 88. Pávek, 89. Jindříšek – 1. Videgla, 31. Plašil, 36. Krbeček, 46. Huňa, 58. Šmejkal. Navíc 68. Hartig a 90. Kaufman (oba BOH) – červené karty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 Slavia Praha – Sparta Praha 2:1 (2024) – 16 karet Když sudí Ladislav Szikszay rozdal v roce 2023 v Edenu během derby pražských „S“ třináct karet, nemohl tušit, že o rok později vytvoří v tomto ohledu nový ligový rekord. V souboji prvního a druhého týmu tabulky nakonec ukázal šestnáct karet a opět se činil hlavně ve druhé pětačtyřicetiminutovce. Karetní smršť odstartoval nenápadně ve 20. minutě faul Matěje Ryneše a na další žlutou se čekalo do 52. minuty. Pak už to byl ale neskutečný fofr a především poslední minuty utkání byly naprostou divočinou. Od 86. minuty rozdal sudí deset karet, z toho šest v nastaveném čase. Je jasné, že už se moc nehrálo a domácí Oscar s hostujícím Vitíkem se odporoučeli do sprch o chvíli dříve než spoluhráči, protože viděli červenou. Karty: 52. Doudera, 60. Chorý, 72. Malick Diouf, 86. Wallem, 89. Provod, 91. Zmrzlý, 93. Bořil - 20. Ryneš, 60. Vitík, 71. Kairinen, 87. Preciado, 89. Solbakken, 94. Vindahl, 98. Rrahmani. Navíc 98. Oscar (SLA) - 93. Vitík (SPA) – červené karty. Foto: Profimedia.cz