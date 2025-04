Když šustily velké prachy. 8 stoperů, kteří odcházeli z české ligy do zahraničí za největší balík peněz

Česká nejvyšší fotbalová soutěž je pro některé fotbalisty jen odrazovým můstkem nebo přestupní stanicí k lukrativnějšímu angažmá. Týká se to hráčů na všech postech, my si nyní posvítíme na stopery.



Po kvalitních stoperech je v evropských klubech mimořádná poptávka a mnohé z nich jsou za dobré zboží ochotny slušně zaplatit. V minulosti už z české nejvyšší soutěže odešla řada středních obránců do zahraničí za poměrně vysoké částky. Ty nejdražší najdete v následujících kapitolách.

8. Radoslav Kováč (Sparta Praha → Spartak Moskva) – 4 miliony eur Radoslav Kováč, který v roce 2016 uzavřel fotbalovou kariéru, je odchovancem Sigmy Olomouc. Za talentovaného obránce inkasovali na Hané v roce 2003 od Sparty 250 tisíc eur, když ale Kováč mířil o necelé dva roky později do Spartaku Moskva, měl už hodnotu šestnáctkrát vyšší - čtyři miliony eur. K této částce se pak přiblížil ještě jednou, a to když v roce 2009 přestupoval do anglického West Hamu United, který za něho zaplatil 3,8 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

6. – 7. Michael Ngadeu (Slavia Praha → KAA Gent) – 4,5 milionu eur Když do Slavie dorazil v létě roku 2016 za 1,4 milionu eur z Rumunska Michael Ngadeu, moc výrazně nepůsobil. Poměrně rychle ale přesvědčil o svých kvalitách, ze středu zálohy se přesunul na post stopera, kde patřil na svém postu k nejlepším hráčům v lize. Během tří let v Edenu získal dva tituly a následně odešel za přibližně 115 milionů korun do belgického Gentu. Foto: Profimedia.cz

6. – 7. Tomáš Řepka (Sparta Praha → Fiorentina) – 4,5 milionu eur I když Tomáš Řepka s ligovým fotbalem začínal v Baníku Ostrava, vždy se prohlašoval za hrdého sparťana. Z Letné odešel do zahraničí a po angažmá ve Florencii a West Hamu se na stejný stadion v roce 2006 vrátil. Pokračoval ve skvělých výkonech, stal se lídrem, vůdčí osobností i kapitánem týmu, nevyhnul se ale ani typickým úletům. Přesto jeho pozice ve Spartě byla dlouho neotřesitelná. Foto: Profimedia.cz

5. David Zima (Slavia Praha → FC Turín) – 5,9 milionu eur Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. To měl za sebou povedenou mistrovskou sezonu 2020/21 v Edenu. Kinský, Souček a dál? 14 hráčů, na kterých Slavia vydělala přes 100 milionů korun V srpnu 2021 přestoupil za 150 milionů korun do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V premiérové sezoně v Serii A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V minulém ročníku odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát, a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci loňského ledna za sto milionů korun do Edenu. Foto: Profimedia.cz

4. Tomáš Kalas (Sigma Olomouc → Chelsea) – 6 milionů eur V létě roku 2011 česká fotbalová reprezentace do devatenácti let překvapila celou Evropu. Tým vedený Jaroslavem Hřebíkem zářil na Euru v Rumunsku, odkud si málem dovezl zlaté medaile. V mužstvu se tehdy objevilo několik velkých talentů. Řada z nich se prosadila i ve „velkém" fotbale. Jednou z hvězd mužstva byl Tomáš Kalas, obrovská naděje českého fotbalu. Kalasovi je nyní 29 let, českou ligu ale opouštěl už jako mladý. V létě roku 2010 podepsal smlouvu s londýnskou Chelsea, která za něho poslala na Hanou šest milionů eur, ale ještě ho nechala na hostování v Olomouci. Na trénincích Blues se pak Kalas jevil velmi dobře, na obránce byl hodně rychlý a v Anglii mu věštili velkou kariéru. Drazí debutanti. 5 českých fotbalistů, kteří měli při premiéře v reprezentaci nejvyšší tržní cenu Po šampionátu odešel na hostování do nizozemského Arhnemu, kde společně s Bony Wilfriedem patřil mezi opory. Čekal se jeho návrat do londýnského klubu, statečně se bil o místo v sestavě, ale v rozletu ho zastavila naštípnutá lýtková kost, kvůli níž poměrně dlouho marodil. Po uzdravení už moc šancí nedostal, naskočil jen do dvou zápasů a navzdory velmi slušným výkonům ho klub uvolnil na hostování. Od roku 2014 hrál v německém Kolíně nad Rýnem, posléze se přesunul do anglického Middlesbrough a pak hostoval z Chelsea ve druholigovém Fulhamu a Bristolu City, kam v létě 2019 přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2023. Nyní je hráčem druholigového Schalke 04. Foto: Profimedia.cz

2. – 3. Robin Hranáč (Viktoria Plzeň → TSG Hoffenheim) – 8 milionů eur Když loni v srpnu kupoval Hoffenheim obránce Robina Hranáče z Plzně, byla jeho tržní cena dvaatřicetkrát vyšší než o necelé dva roky dříve. Německý klub dal za čtyřiadvacetiletého borce osm milionů eur. 7 Čechů v Německu. Jak si vedou tuzemští zástupci v aktuálním ročníku Bundesligy? Hranáč se vrátil předloni v létě z hostování v Pardubicích zpět do Plzně a vybojoval si místo v základní sestavě. Na konci sezony měl ve statistikách 32 utkání a až na dvě výjimky byl pokaždé v základní sestavě, a většinou hrál od úvodního do závěrečného hvizdu. Přímo se podílel na pěti brankách – tři sám vstřelil a na dvě nahrál. Ve Viktorce měl podepsanou smlouvu do roku 2027, ale na západě Čech neodolali lukrativní nabídce a pustili jej do Německa. V Bundeslize mu ale nesvítí slunce tak jasně jako nad českými trávníky. V současné sezoně nastoupil pouze do čtyř zápasů, z toho dvakrát v základní jedenáctce. Jeho výkony jsou zatím zklamáním. Foto: Profimedia.cz

2. – 3. Ladislav Krejčí (Sparta Praha → Girona) – 8 milionů eur Ladislav Krejčí je univerzálem, který může hrát v obranné i záložní řadě, bývalý trenér Sparty Brian Priske ho však využíval jako defenzivního hráče. I díky jeho kreativitě a střelecké potenci Sparta v minulých dvou sezonách vybojovala mistrovský titul. Aktuálně pětadvacetiletý borec vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou a pražský klub to ani moc nestálo – pouhých osm milionů korun. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let byl považován za velký talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. 16 nejdražších přestupů českých fotbalistů v historii. Králem je (stále) Pavel Nedvěd Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje naplnil měrou vrchovatou. Na Letné odkroutil pět sezon a ty poslední dvě se mu nesmírně povedly – byl tahounem mužstva za mistrovskými tituly. Naneštěstí pro Spartu byl však poměrně náchylný ke zraněním. I v ročníku 2023/24 byl víc než měsíc mimo hru. Smlouvu na Letné měl podepsanou do roku 2025, ale na začátku loňského července oficiálně přestoupil do španělské Girony, které se upsal do roku 2029. Sparta za něj inkasovala osm milionů eur. Foto: Profimedia.cz

1. Dávid Hancko (Sparta Praha → Feyenoord Rotterdam) – 8,3 milionu eur Talentovaný slovenský stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem loni v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což z reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Levně koupíš, draze prodáš. 10 fotbalistů, ze kterých měly kluby z české ligy největší profit Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. V srpnu 2022 ho za více než osm milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nímž má podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz