Když šustily velké prachy. 4 stopeři, kteří odcházeli z české ligy do zahraničí za největší balík peněz

Po kvalitních stoperech je v evropských klubech mimořádná poptávka a mnohé z nich jsou za dobré zboží ochotny slušně zaplatit. V minulosti už z české nejvyšší soutěže odešla řada středních obránců do zahraničí za poměrně vysoké částky. Ty nejdražší najdete v následujících kapitolách.

4. Radoslav Kováč (Sparta Praha → Spartak Moskva) – 4 miliony eur Radoslav Kováč, který v roce 2016 uzavřel fotbalovou kariéru, je odchovancem Sigmy Olomouc. Za talentovaného obránce inkasovali na Hané v roce 2003 od Sparty 250 tisíc eur, když ale Kováč mířil o necelé dva roky později do Spartaku Moskva, měl už hodnotu šestnáctkrát vyšší - čtyři miliony eur. K této částce se pak přiblížil ještě jednou, a to když v roce 2009 přestupoval do anglického West Hamu United, který za něho zaplatil 3,8 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

3. David Zima (Slavia Praha → FC Turín) – 5,9 milionu eur Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionům korun. Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V aktuální sezoně Serie A nastoupil do devíti utkání, ale jen čtyřikrát byl v základní sestavě. Momentálně je na marodce a do hry by se mohl vrátit v průběhu dubna. Foto: Profimedia.cz

1. – 2. Tomáš Kalas (Sigma Olomouc → Chelsea) – 6 milionů eur V létě roku 2011 česká fotbalová reprezentace do devatenácti let překvapila celou Evropu. Tým vedený Jaroslavem Hřebíkem zářil na Euru v Rumunsku, odkud si málem dovezl zlaté medaile. V mužstvu se tehdy objevilo několik velkých talentů. Řada z nich se prosadila i ve „velkém“ fotbale. Jednou z hvězd mužstva byl Tomáš Kalas, obrovská naděje českého fotbalu. Kalasovi je nyní 29 let, českou ligu ale opouštěl už jako mladý. V létě roku 2010 podepsal smlouvu s londýnskou Chelsea, která za něho poslala na Hanou šest milionů eur, ale ještě ho nechala na hostování v Olomouci. Na trénincích Blues se pak Kalas jevil velmi dobře, na obránce byl hodně rychlý a v Anglii mu věštili velkou kariéru. Drazí debutanti. 3 čeští fotbalisté, kteří měli při premiéře v reprezentaci nejvyšší tržní cenu Po šampionátu odešel na hostování do nizozemského Arhnemu, kde společně s Bony Wilfriedem patřil mezi opory. Čekal se jeho návrat do londýnského klubu, statečně se bil o místo v sestavě, ale v rozletu ho zastavila naštípnutá lýtková kost, kvůli níž poměrně dlouho marodil. Po uzdravení už moc šancí nedostal, naskočil jen do dvou zápasů a navzdory velmi slušným výkonům ho klub uvolnil na hostování. Od roku 2014 hrál v německém Kolíně nad Rýnem, posléze se přesunul do anglického Middlesbrough a pak hostoval z Chelsea ve druholigovém Fulhamu a Bristolu City, kam v létě 2019 přestoupil a podepsal smlouvu do roku 2023. Foto: Profimedia.cz