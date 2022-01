Když střelcům v NHL vládl Milan Hejduk. Připomeňte si, které hvězdy nechal před 19 lety za sebou

Byla to jeho druhá sezona v NHL a Dany Heatley ji odehrál parádně. Kanadský útočník dal v dresu Atlanty 41 gólů, ke kterým přidal 48 asistencí. Později, to už v barvách Ottawy, se dokonce dvakrát dostal na padesát branek. Poté hrál také za San Jose, Minnesotu a v sezoně 2014/15 odehrál poslední rok v NHL za Anaheim.

Todd Bertuzzi (Vancouver Canucks) – 46 gólů

Účastník olympijských her v Turíně v NHL začínal v dresu New Yorku Islanders. V průběhu třetí sezony ale kanadský útočník Todd Bertuzzi zamířil do Vancouveru, kde zůstal dalších sedm let. V sezoně 2002/03 dal 46 gólů, přidal 51 nahrávek a stanovil si bodové maximum v NHL. Poté hrál také za Detroit, Floridu, Anaheim či Calgary.

